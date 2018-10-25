Тренер «Порту» заявил, что «Локомотив» практически утратил шансы на выход из группы ЛЧ

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Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал победу своей команды над московским «Локомотивом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы контролировали большую часть матча, смогли использовать слабости соперника, были лучше сегодня – без сомнений. Но «Локомотив» создал нам проблемы, несколько раз у нас были проблемы с концентрацией», — приводит слова Консейсау «Чемпионат».

Он отметил, что в предстоящей игре с «железнодорожниками», его команда также будет нацелена на победу.

В нашей группе ещё ничего не решено. Понятно, что «Локомотив» свои шансы, скорее всего, потерял. Но мы будем готовиться ко всем играм», — добавил специалист.

Матч «Локомотив» — «Порту», прошедший в Москве, завершился победой португальцев со счётом 3:1. Игра четвёртого тура пройдут в Порту на «Драгау» 6 ноября.

Ранее Юрий Сёмин оценил перспективы «Локомотива» выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

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