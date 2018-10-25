Сёмин о непожатой Фернандешем руке: это не играет никакой роли
«Это не играет никакой роли. Пожал — не пожал… Стрессовая ситуация после замены. Эмоции. Хуже было бы, если бы он меня расцеловал. Воспринял бы это как юмор», — приводит слова Сёмина Sport24.
Он также объяснил, почему заменил Фернандеша.
«Заменил Ману, потому что он играл плохо. После незабитого пенальти он раскис, вот и всё. Конфликта никакого не было», — добавил специалист.
Матч «Локомотив» — «Порту» завершился поражением железнодорожников со счётом 1:3.
Ранее Фернандеш объяснил, почему не пожал руку Сёмину после замены