Сёмин о непожатой Фернандешем руке: это не играет никакой роли

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал эпизод с полузащитником Мануэлом Фернандешем, не ставшим пожимать ему руку после замены во время матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с португальским «Порту».

«Это не играет никакой роли. Пожал — не пожал… Стрессовая ситуация после замены. Эмоции. Хуже было бы, если бы он меня расцеловал. Воспринял бы это как юмор», — приводит слова Сёмина Sport24.

Он также объяснил, почему заменил Фернандеша.

«Заменил Ману, потому что он играл плохо. После незабитого пенальти он раскис, вот и всё. Конфликта никакого не было», — добавил специалист.

Матч «Локомотив» — «Порту» завершился поражением железнодорожников со счётом 1:3.

Ранее Фернандеш объяснил, почему не пожал руку Сёмину после замены