Сёмин о непожатой Фернандешем руке: это не играет никакой роли

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал эпизод с полузащитником Мануэлом Фернандешем, не ставшим пожимать ему руку после замены во время матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с португальским «Порту».

«Это не играет никакой роли. Пожал — не пожал… Стрессовая ситуация после замены. Эмоции. Хуже было бы, если бы он меня расцеловал. Воспринял бы это как юмор», — приводит слова Сёмина Sport24.

Он также объяснил, почему заменил Фернандеша.

«Заменил Ману, потому что он играл плохо. После незабитого пенальти он раскис, вот и всё. Конфликта никакого не было», — добавил специалист.

Матч «Локомотив» — «Порту» завершился поражением железнодорожников со счётом 1:3.

Ранее Фернандеш объяснил, почему не пожал руку Сёмину после замены

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить