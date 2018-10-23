«Не смогут сыграть в футбол»: как Кокорин и Мамаев поддерживают форму в «Бутырке»

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев провели занятие на тренажёрах в спортивном зале СИЗО «Бутырка». Об этом рассказал RT ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. По его словам, спортсмены занимались раздельно, так как проходят по одному уголовному делу. Он отметил, что Кокорин и Мамаев не смогут сыграть в футбол — таких возможностей в СИЗО нет.

Обвиняемые в хулиганстве и побоях футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев после перевода из карантинного отделения СИЗО «Бутырка» в общие камеры смогут поддерживать свою физическую форму в тюремном спортивном зале. Они уже провели в нём одно часовое занятие. Об этом RT рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

«Они давно хотели пойти в спортзал, так как надеются продолжить свою спортивную профессиональную карьеру. Члены ОНК Москвы рассказали им о том, что они имеют право ходить и заниматься спортом. Буквально сразу написали соответствующее заявление на имя начальника СИЗО. Теперь, после перевода их в обычные камеры СИЗО, они могут посещать спортзал», — рассказал правозащитник.

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Посещение тренажёрного зала не является бесплатным. Стоимость одного занятия составляет 250 рублей, пользование дополнительным душем — 80 рублей. Кокорин и Мамаев должны оплачивать услуги со своего лицевого счёта, заведённого на время пребывания в СИЗО.

Однако часто посещать спортзал они не смогут. Он является общим для всех заключённых «Бутырки», и спрос на пользование тренажёрами высок. Мельников заявил, что для Кокорина и Мамаева будет большой удачей, если они смогут заниматься чаще, чем два раза в неделю.

При этом тренироваться вместе Кокорин и Мамаев не смогут. Поскольку они проходят по одному уголовному делу, контакты друг с другом невозможны даже в спортзале.

«Они не могут пересекаться, поэтому выходили в спортзал раздельно. Занимались Кокорин и Мамаев около часа. Сотрудники СИЗО выводят несколько человек из нескольких камер, и они занимаются в спортзале. Сам спортзал — это небольшое помещение, переделанное из камеры для содержания граждан. Там есть стол для настольного тенниса и тренажёры. К сожалению, не сверхсовременные, в основном советского образца», — прокомментировал состояние спортзала секретарь ОНК.

Спортсмены также не смогут играть в футбол — таких возможностей в «Бутырке» просто нет.

«Кокорин и Мамаев не могут играть в футбол, поскольку футбольного поля для подозреваемых и обвиняемых нет. Есть только небольшое импровизированное футбольное поле для заключённых хозяйственного отряда. Это люди, отбывающие срок наказания в «Бутырке», и при этом они убираются, делают какой-то ремонт, разносят посылки», — заявил Мельников.

Пока Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО, их болельщики могут писать им письма. Этим воспользовался известный видеоблогер Илья Давыдов, который призвал Кокорина не падать духом.

«Привет, Александр! Пишу тебе из тёплой ванны. Знаю, вы с Павлом тоже любили принять джакузи и всё такое. Понимаю, что ты сейчас испытываешь, у меня тоже были трудные моменты в жизни, но никогда нельзя отчаиваться. Как знать, может быть, сегодня у тебя всё плохо, а завтра станет гораздо лучше. С футболом не завязывай», — написал Давыдов.

В то же время известный хоккеист Артемий Панарин не стал жалеть футболистов, комментируя избиение водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

«Конечно, СМИ раздувают историю. Думаю, футболисты это заслужили, учитывая, как они себя повели. Каждый мог бы оказаться на их месте. В том смысле, что подраться, по моему мнению, можно всегда — на улице или ещё где-то. Но когда толпой одного избиваешь — это низко просто. У меня только негативный взгляд на них сейчас. Хотя я понимаю, что там была тусовка, мозг не всегда соображает на ней хорошо. Надеюсь, что им стыдно за эти поступки», — сказал Панарин в интервью «Спорт-Экспрессу».