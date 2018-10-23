Панарин высказался об инциденте с Кокориным и Мамаевым

Хоккеист «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин поделился мнением о ситуации с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

«Конечно, СМИ раздувают историю. Думаю, футболисты это заслужили, учитывая, как они себя повели. Каждый мог бы оказаться на их месте в том смысле, что подраться, по моему мнению, можно всегда — на улице или ещё где-то. Но когда толпой одного избиваешь — это низко просто, по-бабски», — сказал Панарин в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Хоккеист выразил надежду, что Кокорин и Мамаев испытывают стыд и не гордятся тем, что совершили.

«У меня в детстве такого, чтобы колбасить одного толпой, никогда не было», — добавил спортсмен.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев не смогут играть в футбол во время пребывания в СИЗО.