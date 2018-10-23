«Сосед форварда «Зенита» носит футболку «Спартака»: ответственный секретарь ОНК о сокамерниках Кокорина и Мамаева

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев смогли найти общий язык со своими сокамерниками в СИЗО. Один из них обвиняется в неуплате алиментов, а другой — в краже в особо крупном размере. Об этом в интервью RT рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. По его словам, условия, в которых содержится нападающий «Зенита», близки к идеальным, тогда как полузащитнику «Краснодара» повезло меньше.

«Присутствует доля иронии»

— Недавно Александра Кокорина перевели в общую камеру СИЗО. Что известно о его сокамернике?

— Его зовут Дмитрий. Ему около 30 лет, живёт в Москве, хотя родился во Владимирской области. До заключения работал менеджером в компании. Это очень интеллигентный человек с доброй душой, а не какой-то опасный преступник. В прошлом он также не был судим.

— В чём его обвиняют?

— Дмитрий был задержан в ходе рейда по поимке граждан, находящихся в розыске. Обвиняется в злостной неуплате алиментов, хотя вину и не признаёт. По его словам, произошла ошибка судебных приставов, которая и привела к заключению под стражу. Как мне стало известно, бывшая жена готова отказаться от своих притязаний, так как положенную сумму он уже выплатил. Мы с коллегами подсказали, что необходимо обратиться в прокуратуру, хотя руководство СИЗО посоветовало этого не делать. К сожалению, мелочи могут привести к подобным печальным последствиям.

— Какие отношения сложились у сокамерников?

— Они неплохо ладят друг с другом. В их встрече присутствует доля иронии. Кокорин — футболист «Зенита», а Дмитрий вынужден надевать футболку московского «Спартака», так как сменную одежду ему никто не передал.

— Как чувствует себя спортсмен после перевода в общую камеру?

— Иногда он ведёт себя несколько настороженно. Но это последствия небольшой болезни. Александр немного простыл, хотя предпочитает об этом не распространяться.

— По решению суда Кокорин будет находиться под стражей до 8 декабря. Всё это время его сокамерником будет Дмитрий?

— Нет, его сосед сменится уже через месяц. Хотя Дмитрий был переведён в общую камеру за два дня до Александра, скоро он отправится отбывать наказание во Владимирскую область. В некоторой степени ему повезло, так как видно, что он — человек, не подготовленный к тюремной жизни, а в СИЗО круглосуточное наблюдение и практически идеальные условия. Неизвестно, как к нему будут относиться в дальнейшем.

«Наличие общих интересов сделало своё дело»

— Кто является сокамерником Павла Мамаева?

— Мужчину зовут Александр, он немного младше полузащитника «Краснодара». Подозревается в краже в особо крупном размере, что классифицируется как тяжкое преступление.

— Это его первое правонарушение?

— Да, однако он продолжает отрицать свою вину. Если он не будет согласен с приговором, будет подавать апелляцию, то ему предстоит долгое расследование, которое может занять около года.

— Какое впечатление у вас сложилось о его характере?

— Александр — достаточно скрытный и немногословный молодой человек. Видно, что жаловаться не привык и условия содержания его устраивают, хотя их камера несколько хуже, чем у Александра и Дмитрия.

— Можно ли сказать, что Павлу повезло с сокамерником?

— Думаю, да, они подружились. Александр — тоже спортсмен, на свободе увлекался единоборствами. Наличие общих интересов сделало своё дело: они вместе ходят на прогулку, занимаются на турниках.

Если бы имели такую возможность, могли бы в паре играть в футбол. Но на площадку их выводят только отрядом, а спортзал — маленькое помещение со старыми тренажёрами. В шашки и шахматы пока не играют из-за нехватки свободного времени.

— Все подсудимые попадают к тем или иным сокамерникам в соответствии со своим психотипом. Так ли это?

— Да, это произошло и в случае с футболистами. Так, когда Павел находился в изоляторе временного содержания (ИВС), он провёл сутки в одной камере с рецидивистом, у которого были татуировки, свидетельствовавшие о его криминальном прошлом. Оказалось, что он подозревался в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности. Его вторым соседом оказался шофёр КамАЗа, обвиняемый в хулиганстве. Он постоянно говорил о своих правах, требовал дать ему сало и принести телевизор. Человек полностью осознавал, где находится, хотя и не хотел в этом признаваться. В общей камере СИЗО такая ситуация возникнуть не могла.

— Кокорин и Мамаев — профессиональные спортсмены, которым не свойственны вредные привычки. Что можете сказать о курении в СИЗО?

— Сейчас их соседи некурящие, хотя в ИВС сокамерники Александра курили. Однако он с пониманием к этому отнёсся, так как отдавал себе отчёт в том, где находится.