Кокорин и Мамаев переведены в двухместные камеры «Бутырки»

Короткая ссылка
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, а также брат форварда Кирилл Кокорин были переведены из карантина в постоянные камеры московского следственного изолятора «Бутырка».
Кокорин и Мамаев переведены в двухместные камеры «Бутырки»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.

Отмечается, что Мамаев и Александр Кокорин содержатся в двухместных камерах, в то время как Кирилл Кокорин — в трёхместной. По словам Мельникова, эти камеры обеспечены всем необходимым, а жалоб от футболистов пока не поступало.

Спортсменам, которые по решению суда будут находиться под арестом до 8 декабря 2018 года, предъявлены обвинения хулиганстве и нанесении побоев.

Ранее в ОНК рассказали, как Мамаев и братья Кокорины адаптировались к пребыванию в следственном изоляторе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить