Кокорин и Мамаев переведены в двухместные камеры «Бутырки»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, а также брат форварда Кирилл Кокорин были переведены из карантина в постоянные камеры московского следственного изолятора «Бутырка».

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.

Отмечается, что Мамаев и Александр Кокорин содержатся в двухместных камерах, в то время как Кирилл Кокорин — в трёхместной. По словам Мельникова, эти камеры обеспечены всем необходимым, а жалоб от футболистов пока не поступало.

Спортсменам, которые по решению суда будут находиться под арестом до 8 декабря 2018 года, предъявлены обвинения хулиганстве и нанесении побоев.

Ранее в ОНК рассказали, как Мамаев и братья Кокорины адаптировались к пребыванию в следственном изоляторе.