В ОНК рассказали, как братья Кокорины и Мамаев адаптировались к пребыванию в СИЗО

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии по Москве Павел Пятницкий рассказал, как полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин с его братом Кириллом адаптировались к пребыванию в СИЗО.

«До сих пор все трое находятся на карантине, и сегодня их будут переводить в постоянные камеры. Кирилл Кокорин вроде отошёл от шока, как и Павел Мамаев. А вот Александр Кокорин выглядит очень удручённо, это сложно не заметить», — рассказал Пятницкий RT.

11 октября Мамаев и Кокорин были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

19 октября состоялось заседание суда, по итогам которого было принято решение оставить братьев Кокориных и Мамаева под арестом.

Ранее в ОНК рассказали, что братьям Кокориным ещё не приносили передачи в СИЗО.