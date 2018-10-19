В ОНК рассказали, как братья Кокорины и Мамаев адаптировались к пребыванию в СИЗО
- РИА Новости
«До сих пор все трое находятся на карантине, и сегодня их будут переводить в постоянные камеры. Кирилл Кокорин вроде отошёл от шока, как и Павел Мамаев. А вот Александр Кокорин выглядит очень удручённо, это сложно не заметить», — рассказал Пятницкий RT.
11 октября Мамаев и Кокорин были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
19 октября состоялось заседание суда, по итогам которого было принято решение оставить братьев Кокориных и Мамаева под арестом.
Ранее в ОНК рассказали, что братьям Кокориным ещё не приносили передачи в СИЗО.