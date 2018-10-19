ОНК: братьям Кокориным ещё не приносили передачи в СИЗО

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Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии по Москве Павел Пятницкий рассказал, что футболисту «Зенита» Александру Кокорину и его брату Кириллу ещё не приносили передачи в СИЗО.
ОНК: братьям Кокориным ещё не приносили передачи в СИЗО
  • © Reuters; РИА Новости

«За всё время пребывания в СИЗО Мамаеву трижды приносили передачи родственники, а братьям Кокориным ничего не присылали. Ни одному, ни другому брату», — рассказал Пятницкий RT.

Он отметил, что Мамаев, пользуясь личным счётом, который для подсудимых пополняют родственники, уже подал заявку на посещение спортзала.

11 октября Мамаев и Кокорин были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

19 октября состоялось заседание суда, по итогам которого было принято решение оставить братьев Кокориных и Мамаева под арестом.

Ранее сообщалось, что Кокорин расплакался после своего выступления в суде.

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