ОНК: братьям Кокориным ещё не приносили передачи в СИЗО

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии по Москве Павел Пятницкий рассказал, что футболисту «Зенита» Александру Кокорину и его брату Кириллу ещё не приносили передачи в СИЗО.

«За всё время пребывания в СИЗО Мамаеву трижды приносили передачи родственники, а братьям Кокориным ничего не присылали. Ни одному, ни другому брату», — рассказал Пятницкий RT.

Он отметил, что Мамаев, пользуясь личным счётом, который для подсудимых пополняют родственники, уже подал заявку на посещение спортзала.

11 октября Мамаев и Кокорин были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

19 октября состоялось заседание суда, по итогам которого было принято решение оставить братьев Кокориных и Мамаева под арестом.

Ранее сообщалось, что Кокорин расплакался после своего выступления в суде.