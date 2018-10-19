Кокорин расплакался после своего выступления в суде

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин после своего выступления на заседании Мосгорсуда, на котором его защита обжаловала заключение спортсмена под стражу, не смог сдержать слёз.

Об этом сообщает Sport24.

11 октября Мамаев и Кокорин были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

19 октября состоялось заседание суда, по итогам которого было принято решение оставить Кокорина под арестом.

Ранее адвокат объяснила, почему мать Кокориных хотела внести залог только за старшего сына.