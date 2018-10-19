Адвокат объяснила, почему мать Кокориных хотела внести залог только за старшего сына

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, объяснила, почему мать футболиста предложила внести залог в 10 млн рублей только за старшего сына.

«Потому что мы считали, что с таким количеством характеристик и прошений от ведущих игроков будет проще вытащить сначала старшего брата, а потом по тем же основаниям помогать Кириллу», — приводит слова Стукаловой Sport24.

Она отметила, что не хотела бы, чтобы СМИ раздували эту тему, поскольку матери дороги оба её сына, а такое решение было принято в связи с более высокими шансами на успех.

«По Саше мы смогли собрать много положительной информации и посчитали, что так логично», — добавила адвокат.

11 октября Мамаев и Кокорин были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

19 октября состоялось заседание суда по апелляциям игроков на меру пресечения.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд оставил Кокорина под арестом.