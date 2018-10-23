Комментатор Казаков рассказал, кто может возглавить «Спартак»

Известный комментатор Илья Казаков рассказал, кто может возглавить московский «Спартак» после отставки итальянца Массимо Карреры.

«Кононов и (но не или) Скрипник. Интересно», — написал Казаков в своём Twitter.

Кононов и (но не или) Скрипник.

Интересно.

А мне было бы любопытно посмотреть на Шалимова в Спартаке — ИльяКАЗАКОВ (@KazakovIlya1) 23 октября 2018 г.

При этом он отметил, что ему интересно было бы увидеть на посту наставника красно-белых бывшего главного тренера «Краснодара» Игоря Шалимова.

22 октября Каррера был уволен с поста главного тренера московского клуба из-за неудовлетворительных результатов.

Красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 18 очков после 11 туров.

Следующий матч «Спартака» пройдёт против шотландского «Рейнджерс» в рамках Лиги Европы. Встреча состоится 25 октября в Глазго.

Ранее сообщалось, что дочь Карреры отреагировала на слова благодарности Глушакова.