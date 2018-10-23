Комментатор Казаков рассказал, кто может возглавить «Спартак»
- @fcsm_official
«Кононов и (но не или) Скрипник. Интересно», — написал Казаков в своём Twitter.
Кононов и (но не или) Скрипник.— ИльяКАЗАКОВ (@KazakovIlya1) 23 октября 2018 г.
Интересно.
А мне было бы любопытно посмотреть на Шалимова в Спартаке
При этом он отметил, что ему интересно было бы увидеть на посту наставника красно-белых бывшего главного тренера «Краснодара» Игоря Шалимова.
22 октября Каррера был уволен с поста главного тренера московского клуба из-за неудовлетворительных результатов.
Красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 18 очков после 11 туров.
Следующий матч «Спартака» пройдёт против шотландского «Рейнджерс» в рамках Лиги Европы. Встреча состоится 25 октября в Глазго.
Ранее сообщалось, что дочь Карреры отреагировала на слова благодарности Глушакова.