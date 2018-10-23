Дочь Карреры отреагировала на слова благодарности Глушакова

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Дочь экс-тренера московского «Спартака» Массимо Карреры Франческа отреагировала на слова благодарности полузащитника команды Дениса Глушакова после отставки её отца.
Дочь Карреры отреагировала на слова благодарности Глушакова
  • Денис Глушаков
  • РИА Новости

«Ты серьёзно?» — приводит слова Франчески Карреры «Спорт-Экспресс» со ссылкой на комментарии в Instagram-аккаунте Глушакова.

В своём посте футболист поблагодарил итальянского специалиста за чемпионский сезон.

Напомним, что Глушаков и его партнёр по команде Андрей Ещенко были отстранены от работы с основным составом «Спартака» после лайка публикации актёра Дмитрия Назарова с критикой Карреры.

22 октября Каррера был уволен с поста главного тренера красно-белых.

Ранее Каррера пожелал удачи Ещенко.

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