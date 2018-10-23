Дочь Карреры отреагировала на слова благодарности Глушакова
- Денис Глушаков
- РИА Новости
«Ты серьёзно?» — приводит слова Франчески Карреры «Спорт-Экспресс» со ссылкой на комментарии в Instagram-аккаунте Глушакова.
В своём посте футболист поблагодарил итальянского специалиста за чемпионский сезон.
Напомним, что Глушаков и его партнёр по команде Андрей Ещенко были отстранены от работы с основным составом «Спартака» после лайка публикации актёра Дмитрия Назарова с критикой Карреры.
22 октября Каррера был уволен с поста главного тренера красно-белых.
Ранее Каррера пожелал удачи Ещенко.