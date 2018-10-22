Каррера пожелал удачи Ещенко

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Экс-тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на слова благодарности от защитника «Спартака» Андрея Ещенко.

«Спасибо, Андрей! Мне жаль, что так в конце вышло. Ты боец, ты меня должен понять! Спасибо за самоотдачу и удачи», — написал итальянец в комментариях к публикации Ещенко в Instagram.

  • © https://www.instagram.com/p/BpP3dP5BbOk/?taken-by=eshchenko.andrey

Напомним, Ещенко и его партнёр по команде Денис Глушаков были отстранены от работы с основным составом «Спартака» после лайка публикации актёра Дмитрия Назарова с критикой Карреры.

22 октября Каррера был уволен с поста главного тренера красно-белых.

Ранее Ещенко выразил благодарность Каррере за работу в «Спартаке»

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