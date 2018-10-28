Два гола за две минуты: «Краснодар» одержал первую гостевую победу над ЦСКА и вышел на второе место в РПЛ

В центральном матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» впервые в истории переиграл московский ЦСКА в гостях. На гол Николы Влашича подопечные Мурада Мусаева ответили точными ударами в исполнении Ари и Виктора Классона. Эта победа позволила им набрать 22 очка и выйти на второе место в турнирной таблице.

Матч ЦСКА — «Краснодар» по праву считался главным в 12-м туре РПЛ. Клубы очень мощно начали нынешний сезон и в преддверии встречи делили между собой вторую строчку в турнирной таблице. При этом подобные высокие результаты команд многие могли счесть весьма неожиданными. Армейцы после ухода нескольких лидеров были вынуждены кардинально обновить состав и предстали фактически как новый коллектив. Не избежали потерь и «быки», которые лишились своего капитана Андреаса Гранквиста и лидера атакующей линии Фёдора Смолова.

При этом к очной встречи команды подходили после чувствительных поражений в еврокубках. Так, армейцы пропустили три безответных мяча от клуба «Рома», а южане потерпели обиднейшее поражение от бельгийского «Стандарда». «Краснодар» владел солидным территориальным игровым преимуществом и даже вёл в счёте, но второй тайм полностью остался за соперниками. Уже в дебюте 45-минутки футболисты из Льежа восстановили статус-кво, а на четвёртой компенсированной минуте отправили своего соперника домой ни с чем, поразив ворота Андрея Синицыны после розыгрыша углового.

По этим причинам данный матч для обеих команд имел ещё более серьёзное значение. Но если подопечные Виктора Гончаренко не хотели терять очки во второй встрече подряд, то безвыигрышная серия «Краснодара» грозила продлиться до четырёх игр. В двух предыдущих турах РПЛ коллектив Мурада Мусаева поочерёдно уступал лидирующиму «Зениту» и «Ахмату», который серьёзно прибавил после назначения на должность главного тренера Рашида Рахимова.

Хотя стартовые составы обеих команд немного и удивили, но настоящим откровением точно не стали. Гончаренко оставил на скамейке Яку Бийола, дав шанс проявить себя талантливому исландцу Арнору Сигурдссону, а из-за дисквалификации вне заявки остался бразильский защитник Родриго Бекао. Мусаев же ответил переводом в запас Жоазиньо, который проявил большую активность в игре со «Стандардом», но так и не смог отметиться результативным ударом. Его место на правом краю занял игрок сборной России Дмитрий Стоцкий.

Матч начался с торжественного вручения футболок клуба болельщикам, которые оказали поддержку пострадавшим в результате обрушения эскалатора в Риме. Первые полчаса встречи прошли под диктовку хозяев. ЦСКА лишил своего оппонента мяча и практически не давал ему переходить середину поля. Особенно активно действовал Никола Влашич, который не только умело развивал атаки своей команды, но и исправно помогал в обороне. При этом самый опасный момент армейцев стал результатом розыгрыша штрафного. Прямая подача со стандарта не принесла команде успеха, зато грамотная игра на подборе привела к мощному удару в исполнении Хёрдура Магнуссона. Мяч был направлен точно в угол, но Синицын выручил.

Однако на этом атакующий порыв армейцев иссяк. Подопечные Мусаева, который из-за дисквалификации был вынужден наблюдать за игрой с трибун, вернули себя мяч, и с 30-й по 41-ю минуту у них было сразу несколько отличных шансов огорчить Игоря Акинфеева. При этом основная опасность исходила с левого фланга обороны красно-синих, где не слишком уверенно действовал Кирилл Набабкин. Именно из его зоны было сделано несколько опасных забросов в штрафную, один из которых завершился ударом головой Александра Мартыновича. Но и он, и выстрел Стоцкого с левого края оказались неточными.

В перерыве Гончаренко явно провёл серьёзную беседу со своими игроками, плоды который стали заметны в самом начале второго тайма. Армейцы вновь взвинтили темп и уже спустя девять минут праздновали взятие ворот. Никита Чернов отобрал мяч у вышедшего на замену Вандерсона и начал быструю контратаку армейцев, адресовав передачу Ильзату Ахметову. Тот нашёл в штрафной Фёдора Чалова, который, в свою очередь, отдал филигранный пас на Влашича. Удар хорвата угол оказался неберущимся.

Главный тренер ЦСКА решил, что дело сделано, и произвёл сразу две замены, направленные на укрепление обороны. Вместо Дзагоева и Чалова на поле появились Хосонов и Бийол. Армейцы отдали инициативу, за что пусть и не сразу, но поплатились. «Краснодар» продолжил акцентированно атаковать через правый фланг и за две минуты отличился дважды, причём в обоих голах принял участие Ари. Сначала он на левой штанге замкнул передачу Петрова, а затем и сам выступил в роли ассистента. Российский бразилец беспрепятственно принял мяч у правой границы штрафной и точной подачей нашёл ногу Классона. Шведский хавбек не оставил шансов Акинфееву и вывел «быков» вперёд.

Москвичи постарались организовать навал на ворота противника, для чего на поле появился японский легионер Такума Нисимура, но повторить подвиг льежского «Стандарда» им не удалось. «Краснодар» прервал свою трёхматчевую серию поражений и впервые в истории одержал гостевую победу над ЦСКА. Подопечные Мусаева набрали 22 очка и теперь единолично возглавляют погоню за лидером первенства — «Зенитом». Армейцы же опустились на пятую строчку, а завтра могут и вовсе вылететь из топ-5. Для этого достаточно, чтобы в очном поединке между «Спартаком» и «Рубином» одна из команд склонила чашу весов в свою пользу.