Голы экс-игроков «Спартака» и ЦСКА, победа киевского «Динамо» и рекорд Эмери: итоги 3-го тура группового этапа ЛЕ

Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес забил свой первый мяч после перехода в «Севилью», а экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав отметился дублем в игре за «Бешикташ». Киевское «Динамо» и «Ворскла» одержали победы соответственно над «Ренном» и «Карабахом», а БАТЭ уступил «Челси» благодаря хет-трику Рубена Лофтуса-Чика. «Милан» сенсационно проиграл «Бетису», а «Байер» потерпел поражение от «Цюриха».

Соперники россиян

После поражения от «Зенита» в предыдущем туре, «Славия» смогла прийти в себя и одержать свою вторую победу в Лиге Европы. Подопечные Йиндршиха Трпишовски в гостях переиграли «Копенгаген». В равном поединке исход встречи решил единственный гол, автором которого стал Ян Матоушек. Для 20-летнего хавбека чешского клуба этот мяч стал дебютным в европейских турнирах.

А вот испанские соперники «Спартака» и «Краснодара» вдоволь поиздевались над своими оппонентами. Так, «Вильярреал» отправил в ворота венского «Рапида» пять безответных мячей, причём последний из них забивал уже находясь вдесятером. На 79-й минуте поле покинул Коста Хауме. Примечательно, что защитнику хватило всего шести минут, чтобы заработать два «горчичника».

А «Севилья» оказалась ещё более результативной и шесть раз огорчила голкипера «Акхисар Беледиеспор» Милана Лукача. Голом отметился один из лучших бомбардиров Лиги Европы Пабло Сарабия, в активе которого стало семь взятий ворот. Но наиболее важным для российских болельщиков стал забитый мяч Квинси Промеса, который стал для него первым за новый клуб. Экс-полузащитник «Спартака» отличился на 60-й минуте и прервал свою восьмиматчевую «сухую» серию в футболке «рохибланкос». Причём на его счёт мог быть записан дубль, но ещё один точный удар голландца был переквалифицирован на автогол вратаря турецкой команды.

Соседи

В третьем туре группового этапа Лиги Европы синхронные победы одержали украинские команды. Киевское «Динамо» прервало свою серию из двух ничьих на старте турнира и в гостях переиграло «Ренн». Победный мяч подопечные Александра Хацкевича забили за одну минуту до окончания основного времени встречи, а добиться успеха им не помешало даже удаление Владимира Шепелева. В концовке матча хавбек получил вторую жёлтую карточку и был изгнан с поля.

Свою первую победу в нынешнем розыгрыше турнира одержала и «Ворскла». После поражений от «Арсенала» и «Спортинга», коллектив из Полтавы одержал минимальную победу над азербайджанским «Карабахом». А автором гола стал лучший бомбардир команды Владислав Кулач. Для 25-летнего футболиста этот мяч стал вторым в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Украинский клуб набрал свои первые очки и вернулся в борьбу за путёвку в плей-офф соревнований.

Менее успешно выступила «Астана». Она не смогла продлить свою победную серию, сыграв вничью с чешским «Яблонецом». Поединок завершился со счётом 1:1, а оба мячи были забиты в период с четвёртой по 11-ю минуту. Но даже этот результат позволил коллективу из столицы Казахстана сохранить за собой первую строчку в квартете K. В его активе пять очков, столько же у киевского «Динамо».

А вот БАТЭ не удалось порадовать своих болельщиков. Стоит отметить, что шансов на это было не так уж много — белорусская команда приехала на «Стэмфорд Бридж», где встречалась с лондонским «Челси». Поединок завершился уверенной победой хозяев со счётом 3:1, причём все три гола на свой счёт записал Рубен Лофтус-Чик. Хавбек «аристократов» стал первым англичанином со времён Гарри Кейна, которому удавалось оформить хет-трик в матче еврокубка. В октябре 2014-го года форвард «Тоттенхэма» трижды поразил ворота греческого «Астераса».

Гранды

«Арсенал» продолжает своё успешное выступление в Лиге Европы. Подопечные Унаи Эмери взяли очередные три очка, на выезде сломив сопротивление «Спортинга». Автором единственного гола стал Данни Уэлбек, который помог «канонирам» одержать 11-ю победу подряд во всех турнирах. В последний раз подобное удавалось лондонцам в 2007 году. Таким образом, до повторения клубного рекорда 1987-го года им остаётся завершить в свою пользу три следующих поединка.

Также этот день стал памятным и для самого наставника «Арсенала». Эмери одержал свою 34-ю победу в Лиге Европы и обновил свой собственный рекорд. Ранее испанец добился больших успехов в данном турнире у руля «Севильи», с которой трижды завоёвывал трофей.

Продлил свою удачную серию и «РБ Лейпциг». После поражений от одноклубников из Зальцбурга, немцы поочерёдно обыграли «Русенборг» и «Селтик». Матч с шотландцами завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев, а автором одного из голов стал бразилец Матеус. Форвард 1999-го года рождения отличился во второй встрече подряд.

А «Милан» и «Байер» не смогли подтвердить статус записного фаворита и уступили в поединках с менее статусными командами. Так, «россонери» на своём поле были биты «Бетисом», а автором гола и результативной передачи стал принадлежащий «Пари Сен-Жермен» Джовани Ло-Чельсо. Причём хозяева доигрывали встречу в меньшинстве — прямую красную карточку на четвёртой компенсированной минуте получил Саму Кастильехо.

Леверкузенский клуб в гостях потерпел поражение от «Цюриха». «Аспириновые» пропустили в конце первого тайма, но уже в дебюте второго вышли вперёд, благодаря дублю Карима Беллараби. Но сохранить победный счёт им не удалось. В оставшееся время хозяева дважды поразили ворота Лукаша Градецки и нанесли «Байеру» первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Знакомые лица

Третий тур Лиги Европы оказался богат на голы в исполнении игроков, ранее защищавших цвета клубов Российское премьер-лиги. Помимо Квинси Промеса, ворота соперника распечатал форвард «Бешикташа» Вагнер Лав. Бывший нападающий ЦСКА стал автором дубля в одном из самых захватывающих матчей дня с «Генком». Правда, подвиги бразильца не помогли его коллективу добиться успеха. Бельгийцы ответили четырьмя точными ударами, два из которых нанёс уроженец Танзании Мбвана Самата.

Свой голевой счёт пополнил и экс-форвард «Локомотива» Фелипе Кайседо. Игрок «Лацио» помог своему клубу добиться победы над действующим финалистом Лиги Европы «Марселем». Встреча завершилась со счётом 3:1, а эквадорец стал автором победного мяча. Также три очка своей новой команде принёс бывший защитник «Зенита» Сабольч Хусти. Точный удар венгра помог «Види» «со щитом» покинуть стадион «Тумба», который хорошо известен как российским журналистам, так и футболистам «Спартака».

Российские легионеры

Третий тур Лиги Европы оказался не таким удачным для футболистов из России, выступающих за зарубежные клубы. Так, защитник национальной команды Роман Нойшетдтер появился на поле в гостевом матче с «Андерлехтом», но не смог помочь своему «Фенербахче» добиться победы. Встреча завершилась со счётом 2:2 и изобиловала нарушениями правил. На двоих оба коллектива заработали 11 жёлтых карточек. Причём сам россиянин ушёл с поля без «горчичника».

Голкипер норвежского «Сарпсборга» Андрей Васютин также не смог принести своему коллективу три очка. В матче с «Мальмё» вратарь отразил два удара в створ ворот, но на 79-й минуте не смог справиться с выстрелом Андреаса Виндхейма. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Беспорядки в Марселе

Встреча в Марселе между местным клубом и «Лацио» была окружена не самыми приятными событиями. Так, в преддверии встречи болельщики французского клуба забросали автобус с игроками римлян камнями, а полиции даже пришлось применять слезоточивый газ. Кроме того, были зафиксированы многочисленные столкновения между фанатами обеих клубов, а накануне почитатели «Марселя» насадили две свиные головы на пики забора отеля, в котором заселились поклонники их соперников.

«Мы собираемся вернуться в Рим, здесь слишком опасно. Они устроили охоту на фанатов «Лацио». Они преследовали нас вчера и продолжают делать это сегодня. Невозможно покинуть отель, поскольку фанаты «Марселя» ждут нас за его пределами. А то, что они оставили нам свиные головы на заборе отеля в качестве послания, — это позор», — цитирует одного из фанатов Football Italia.