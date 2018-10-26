«Арсенал» впервые с 2007 года одержал 11 побед подряд в официальных матчах

Выездная победа над португальским «Спортингом» в матче третьего тура группового раунда футбольной Лиги Европы стала для английского «Арсенала» 11-й подряд во всех турнирах, в которых принимают участие подопечные Унаи Эмери.

Как сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter, действующая победная серия является самой продолжительной для «канониров» с осени 2007 года, когда команда выиграла 12 официальных поединков кряду.

Клубный рекорд «Арсенала» по продолжительности победной серии в официальных матчах был установлен осенью 1987 года — тогда лондонский коллектив выиграл 14 последовательных встреч.

Ранее сообщалось, что мяч Дэнни Уэлбека принёс «Арсеналу» победу над «Спортингом» в матче Лиги Европы.