«Арсенал» впервые с 2007 года одержал 11 побед подряд в официальных матчах

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Выездная победа над португальским «Спортингом» в матче третьего тура группового раунда футбольной Лиги Европы стала для английского «Арсенала» 11-й подряд во всех турнирах, в которых принимают участие подопечные Унаи Эмери.
«Арсенал» впервые с 2007 года одержал 11 побед подряд в официальных матчах
  • Reuters

Как сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter, действующая победная серия является самой продолжительной для «канониров» с осени 2007 года, когда команда выиграла 12 официальных поединков кряду.

Клубный рекорд «Арсенала» по продолжительности победной серии в официальных матчах был установлен осенью 1987 года — тогда лондонский коллектив выиграл 14 последовательных встреч.

Ранее сообщалось, что мяч Дэнни Уэлбека принёс «Арсеналу» победу над «Спортингом» в матче Лиги Европы.

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