«Арсенал» впервые с 2007 года одержал 11 побед подряд в официальных матчах
- Reuters
Как сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter, действующая победная серия является самой продолжительной для «канониров» с осени 2007 года, когда команда выиграла 12 официальных поединков кряду.
Клубный рекорд «Арсенала» по продолжительности победной серии в официальных матчах был установлен осенью 1987 года — тогда лондонский коллектив выиграл 14 последовательных встреч.
Ранее сообщалось, что мяч Дэнни Уэлбека принёс «Арсеналу» победу над «Спортингом» в матче Лиги Европы.