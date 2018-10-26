Хет-трик Лофтуса-Чика принес «Челси» победу над БАТЭ в матче Лиги Европы
Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж», завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Хет-трик оформил 22-летний полузащитник лондонской команды Рубен Лофтус-Чик. В составе белорусов отличился Алексей Риос.
После трех игр «Челси» уверенно лидирует в турнирной таблице, одержав победы во всех матчах.
8 ноября команды вновь встретятся, игра пройдет в Белоруссии.
Ранее в СМИ появилась информация, что самый богатый человек Чехии может купить «Челси».