Хет-трик Лофтуса-Чика принес «Челси» победу над БАТЭ в матче Лиги Европы

Лондонский «Челси» победил белорусский БАТЭ в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж», завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Хет-трик оформил 22-летний полузащитник лондонской команды Рубен Лофтус-Чик. В составе белорусов отличился Алексей Риос.

После трех игр «Челси» уверенно лидирует в турнирной таблице, одержав победы во всех матчах.

8 ноября команды вновь встретятся, игра пройдет в Белоруссии.

Ранее в СМИ появилась информация, что самый богатый человек Чехии может купить «Челси».