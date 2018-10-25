СМИ: Самый богатый человек Чехии может купить «Челси»

Богатейший житель Чехии Петр Келлнер рассматривает возможность приобретения лондонского «Челси».

Как отмечает издание Tyden, в ближайшее время представители бизнесмена свяжутся с руководством «Челси» для обсуждения вопроса о покупке клуба.

Состояние Келлнера оценивается в $15,5 млрд.

Кроме того, сделку может ускорить тот факт, что чешский бизнесмен находится в хороших отношениях с нынешним владельцем лондонской команды Романом Абрамовичем.

Абрамович купил «Челси» в 2003 году за £140 млн.

Ранее главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал, что попросил своего ассистента извиниться перед Жозе Моуринью.