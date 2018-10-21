Главный тренер «Челси» Сарри рассказал, что попросил своего ассистента извиниться перед Моуринью

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал потасовку с участием наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в конце матча девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между их командами.

«На поле я не успел ничего заметить. После матча я побеседовал с Жозе и понял, что мы были неправы. Поэтому я попросил помощника, который участвовал в эпизоде, поговорить с Моуринью и принести ему извинения», — приводит слова специалиста официальный сайт лондонского коллектива.

Он добавил, что поговорит ещё раз со своим ассистентом для убеждения в осознании ошибки.

«На данный момент инцидент исчерпан. В этой ситуации мы допустили ошибку и были неправы», — добавил Сарри.

Встреча завершилась со счётом 2:2.

Ранее Моуринью прокомментировал потасовку в конце матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед».