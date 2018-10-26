Дубль Промеса помог «Севилье» разгромить «Акхисар» в матче Лиги Европы

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Испанская «Севилья» одержала победу над турецким «Акхисаром» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча, проходившая в Испании, завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0.

Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес оформил дубль, забив первые мячи за новую команду. Также голы на свой счёт записали Пабло Сарабия, Роке Месса, Луис Мюриэль и Габриэль Меркадо.

После трёх матчей испанский коллектив лидирует в турнирной таблице, набрав шесть очков.

В следующем туре команды в Турции встретятся во второй раз.

Ранее Промес забил первый гол за «Севилью».

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