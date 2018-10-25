Промес забил первый гол за «Севилью»
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После первого тайма «Севилья» уверенно обыгрывает турков со счётом 3:0. Голы также забили Роке Меса и Пабло Сарабия.
В другом матче этой группы российский «Краснодар» играет c бельгийским «Стандартом», после первого тайма краснодарский клуб выигрывает со счетом 1:0.
Промес перешёл в «Севилью» из «Спартака» в летнее трансферное окно.
Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо сказал о трансфере Промеса, что корову надо продавать, когда она стоит дорого.