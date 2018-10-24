Рианчо о трансфере Промеса: корову надо продавать, когда она стоит дорого

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал продажу полузащитника Квинси Промеса.

«Этот вопрос следует рассматривать прежде всего с экономической точки зрения. Такими вопросами занимается руководство, а не тренер. Голландец — замечательный футболист, он много сделал для «Спартака». Но, как говорят на севере Испании, где я родился и вырос, корову надо продавать, когда она стоит дорого. «Спартак» отпустил Промеса, когда он был в цене, клуб заработал на этом», — заявил Рианчо в интервью RT.

При этом испанский специалист отметил, что «Спартак» располагает игроками, способными в отсутствие голландца взять на себя роль бомбардира.

Ранее Рианчо рассказал, что не был солидарен с бывшим главным тренером Массимо Каррерой в вопросе отстранения Дениса Глушакова и Андрея Ещенко.