Рекорд «Бутырки», приглашение в футбольную команду и мяч в спортзале: как Кокорин и Мамаев отбывают наказание в СИЗО

Арестованные по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев Александр Кокорин и Павел Мамаев получили возможность играть в футбол в СИЗО №2. В спортзале учреждения, где они содержатся, появился футбольный мяч. При этом форвард «Зенита» установил рекорд «Бутырки», получив около 400 писем от болельщиков, а глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил спортсменам выступить за команду своей фракции.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев продолжают находиться в Следственном изоляторе №2, более известном как «Бутырка». В том случае, если апелляции адвокатов футболистов не будут удовлетворены, им придётся пробыть в заключении минимум до 8 декабря, что, по мнению Мамаева, — слишком жёсткая мера пресечения.

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«Была ошибка, мы признаём. Полностью идём навстречу следствию. Но это, увы, не отражается на мере пресечения, нас не отпускают. Зачем держать в СИЗО, отрывать от детей, от семьи? А нам дают понять, что так хочет общество», — цитирует Мамаева kp.ru.

По словам футболиста «Краснодара», тот факт, что игроков отказываются отпускать домой на время проведения расследования, является чем-то вроде «показательной порки».

«Но вся эта история — разве она только о нас с потерпевшими? И почему нас судят не в рамках закона, а с учётом общественного мнения? Сколько нам сидеть, чтобы оно поменялось? Три месяца? Полгода? Сколько будет достаточно, чтобы общество повернулось к нам лицом и стало нападать уже на следствие за то, что нас держат столько времени за решёткой?» — отметил игрок.

При этом он рассказал, что глава департамента Минпромторга Денис Пак лично заявил, что не имеет к хавбеку «Краснодара» никаких претензий относительно его поведения в кафе.

«Он сказал на очной ставке, что я его не оскорблял и не бил. Но это почему-то не учитывается. В общем, ждём, пока общественное мнение изменится. Будем по-мужски выходить из ситуации, в которую попали», — добавил Мамаев.

Как сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, футболист «Краснодара» поддерживает физическую форму, много времени проводя в спортзале. Кроме того, Кокорин и Мамаев снова получили возможность заниматься любимым делом.

«Главное — в спортзале появился мяч. Он маленький, но у них есть возможность чеканить. Для футболистов это важно. Единственный момент — в помещении капает вода, большая сырость. Мы обратили на это внимание руководства изолятора. Они пообещали исправить ситуацию», — заявил Мельников «Чемпионату».

Подтвердил эту информацию и депутат фракции ЛДПР Иван Сухарев, который лично посетил всех фигурантов дела о нападении на Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

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«У них очень комфортные камеры, особенно если сравнивать с Башкирией. Эти помещения в прошлом отводились для содержания дворян — они двухместные, есть телевизор. Футболисты могут заказывать себе еду, которая есть в меню, можно сказать, это ресторанная пища. Каждый день их выводят на прогулку, жалоб и замечаний никаких нет. Игроки посещают спортзал, планируют сходить в храм, который находится на территории СИЗО», — цитирует Сухарева «Спорт-Экспресс».

Он также рассказал, что передал спортсменам слова поддержки от лидера фракции Владимира Жириновского, а также предложение выступить за футбольную команду ЛДПР, которое Кокорин и Мамаев приняли.

«Жириновский и Лебедев уделяют большое внимание тому, что происходит с Кокориным и Мамаевым, вся страна следит за ситуацией. Владимир Вольфович, кстати, передал им слова поддержки. Ребята оступились, но нельзя их топтать только потому, что они — публичные люди. Они прекрасно понимают, что совершили серьёзную ошибку, и осознают свою вину. Надеемся, что с ними всё решится по закону, несмотря на то что они — известные футболисты, да и пострадавшие тоже не последние люди. Сейчас они находятся в изоляции, не видятся со своими семьями. Понятно, что это создаёт дискомфорт. Тюрьма — это всегда плохо», — заявил Сухарев.

Если Мамаев делает упор на посещение спортивного зала, то Кокорин с трудом успевает отвечать на письма болельщиков. За время своего пребывания в СИЗО №2 футболист «Зенита» получил около 400 обращений, что стало рекордом «Бутырки».

«Это всё болельщики. Только два письма было негативных. И хотел вас попросить: передайте Владимиру Жириновскому благодарность за его слова поддержки. Мы слышали по радио, как он за нас заступился», — заявил Кокорин.

Он признался, что раскаивается в содеянном, и рассказал о встрече с Паком на очной ставке.

«На ней я не испытал дискомфорта. Нормально поговорили. Он в принципе настроен на мировую. Мне показалось, что только его адвокат не очень этого хочет. Столько событий в стране и в мире произошло за то время, что мы сидим. Керчь… Мы думали, о нас забудут, но нет, всё равно нас обсуждают», — добавил форвард «Зенита».

При этом младший брат футболиста Кирилл Кокорин назвал своё поведение и действия своих друзей неприемлемыми, но добавил, что произошло это не на пустом месте.

«Хочу, чтобы вы знали: мы же не на пустом месте набросились (на водителя Виталия Соловчука. — RT). Нас оскорбили! Сложно сдержаться, когда тебя называют таким словом. Вы спросите тут в камерах, что означает «петух». А водитель именно это слово сказал», — заявил Кокорин-младший.