Мамаев считает своё нахождение в СИЗО показательной поркой

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев на встрече с членом фракции ЛДПР Иваном Сухаревым поделился мнением о своём пребывании в СИЗО.

Футболист признал, что они с игроком «Зенита» Александром Кокориным совершили ошибку, однако отметил, что не понимает, зачем их держат в СИЗО и не дают возможность проводить время с семьёй.

«Получается, что наш случай особый. Типа показательной порки. Но вся эта история — разве она только о нас с потерпевшими? И почему нас судят не в рамках закона, а с учётом общественного мнения? Сколько нам сидеть, чтобы оно поменялось? Три месяца? Полгода?» — цитирует Мамаева «Московский комсомолец».

Напомним, Мамаева и Кокорина обвиняют в избиении двух человек в центре Москвы. Суд избрал меру пресечения в виде пребывания в СИЗО до 8 декабря.

Ранее омбудсмен Москвы Татьяна Потяева посетила Кокорина и Мамаева в СИЗО «Бутырка».