Омбудсмен Москвы посетила Кокорина и Мамаева в СИЗО «Бутырка»

Короткая ссылка
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетила форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева в СИЗО «Бутырка».
Омбудсмен Москвы посетила Кокорина и Мамаева в СИЗО «Бутырка»
  • © Reuters / Агентство городских новостей «Москва»

«Я посетила ребят, посмотрела условия. Камеры у них на два человека, отремонтированные по всем стандартам, отделённый санитарный узел, в камере есть холодильник и телевизор», — приводит слова Потяевой РИА Новости.

Она отметила, что футболисты не высказывали никаких жалоб относительно условий содержания в СИЗО.

«С точки зрения психоэмоционального состояния Павел говорит, что очень раскаивается, но что получилось, то получилось. Что касается Александра — он тоже говорит, что сожалеет о том, что так случилось», — добавила омбудсмен.

11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

20 октября Кокорин и Мамаев переведены из карантинных в двухместные камеры «Бутырки».

Ранее сообщалось, что адвокат Дениса Пака опровергла информацию о проверке братьев Кокориных на экстремизм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить