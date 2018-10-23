Омбудсмен Москвы посетила Кокорина и Мамаева в СИЗО «Бутырка»
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«Я посетила ребят, посмотрела условия. Камеры у них на два человека, отремонтированные по всем стандартам, отделённый санитарный узел, в камере есть холодильник и телевизор», — приводит слова Потяевой РИА Новости.
Она отметила, что футболисты не высказывали никаких жалоб относительно условий содержания в СИЗО.
«С точки зрения психоэмоционального состояния Павел говорит, что очень раскаивается, но что получилось, то получилось. Что касается Александра — он тоже говорит, что сожалеет о том, что так случилось», — добавила омбудсмен.
11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
20 октября Кокорин и Мамаев переведены из карантинных в двухместные камеры «Бутырки».
Ранее сообщалось, что адвокат Дениса Пака опровергла информацию о проверке братьев Кокориных на экстремизм.