Адвокат опровергла информацию о проверке братьев Кокориных на экстремизм

Наталья Шатихина, адвокат главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, назвала слухами информацию СМИ о проверке на экстремизм нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла.

«Мы не комментируем слухи» — приводит слова Шатихиной ТАСС.

23 октября в СМИ появилась информация, что братья Кокорины могут стать фигурантами дела об экстремизме по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев не смогут играть в футбол во время пребывания в СИЗО.