Адвокат опровергла информацию о проверке братьев Кокориных на экстремизм
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«Мы не комментируем слухи» — приводит слова Шатихиной ТАСС.
23 октября в СМИ появилась информация, что братья Кокорины могут стать фигурантами дела об экстремизме по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев не смогут играть в футбол во время пребывания в СИЗО.