Кокорин и Мамаев не смогут играть в футбол во время пребывания в СИЗО

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев лишены возможности играть в футбол во время пребывания в СИЗО «Бутырка».

Об этом RT сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

«Они не могут играть в футбол, поскольку футбольного поля для подозреваемых и обвиняемых нет. Есть только небольшое импровизированное футбольное поле для заключённых хозяйственного отряда. Это люди, отбывающие срок наказания в «Бутырке», и при этом они убираются, делают какой-то ремонт, разносят посылки», — рассказал Мельников.

Ранее стало известно, что Кокорин и Мамаев начали заниматься в тренажёрном зале.