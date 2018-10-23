Кокорин и Мамаев начали заниматься в тренажёрном зале «Бутырки»

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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев приступили к тренировкам в тренажёрном зале СИЗО «Бутырка».
Кокорин и Мамаев начали заниматься в тренажёрном зале «Бутырки»
  • РИА Новости

Об этом RT сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

«Они давно хотели пойти в спортзал, так как надеются продолжить свою спортивную профессиональную карьеру. Члены ОНК Москвы рассказали им о том, что они имеют право ходить и заниматься спортом. Они буквально сразу написали соответствующее заявление на имя начальника СИЗО», — рассказал Мельников.

Правозащитник также уточнил, сколько футболисты должны заплатить за пользование тренажёрным залом.

«Это платный спортзал. Стоимость услуги — 250 рублей за раз, по желанию можно принимать дополнительный душ, стоимость которого 80 рублей», — добавил Мельников.

Он отметил, что футболисты хотят заниматься как можно чаще, однако им вряд ли удастся посещать спортзал чаще, чем два раза в неделю, из-за большой нагрузки.

«Занимались Кокорин и Мамаев около часа. Выводят несколько человек из нескольких камер, и они занимаются в спортзале. Сам спортзал — небольшое помещение, переделанное из камеры для содержания граждан. Там есть стол для настольного тенниса и тренажёры. К сожалению, не сверхсовременные, в основном советского образца», — заявил Мельников.

Ранее стало известно, что сокамерник Павла Мамаева в СИЗО занимался единоборствами.

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