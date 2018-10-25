Жириновский: Кокорин и Мамаев согласились выступать за команду ЛДПР

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Депутат Государственной думы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев согласились выступать за футбольную команду его партии на различных турнирах.
Жириновский: Кокорин и Мамаев согласились выступать за команду ЛДПР
  • РИА Новости

«Кокорин и Мамаев в итоге дали согласие выступать в команде ЛДПР на различных турнирах. Это хорошее усиление, и мы надеемся, что они помогут нам побеждать на футбольном поле», — приводит слова депутата «Парламентская газета».

По словам Жириновского, таким образом игроки выразили благодарность представителям партии за оказанное им внимание.

11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

20 октября Кокорин и Мамаев были переведены из карантинных в двухместные камеры «Бутырки».

Ранее омбудсмен Москвы Татьяна Потяева посетила Кокорина и Мамаева в СИЗО «Бутырка».

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