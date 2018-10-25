Жириновский: Кокорин и Мамаев согласились выступать за команду ЛДПР
- РИА Новости
«Кокорин и Мамаев в итоге дали согласие выступать в команде ЛДПР на различных турнирах. Это хорошее усиление, и мы надеемся, что они помогут нам побеждать на футбольном поле», — приводит слова депутата «Парламентская газета».
По словам Жириновского, таким образом игроки выразили благодарность представителям партии за оказанное им внимание.
11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
20 октября Кокорин и Мамаев были переведены из карантинных в двухместные камеры «Бутырки».
Ранее омбудсмен Москвы Татьяна Потяева посетила Кокорина и Мамаева в СИЗО «Бутырка».