Кокорину и Мамаеву в СИЗО выдали мяч

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Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, находящимся в СИЗО по делу о хулиганстве, выдали мяч для занятий в спортзале, заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Кокорину и Мамаеву в СИЗО выдали мяч
  • © Reuters / Агентство городских новостей «Москва»

«У них сейчас появилась возможность заниматься в спортзале, которой они вовсю пользуются. Сам спортзал маленький, примерно 25 кв. м, и там очень сыро, фактически в некоторых местах капает вода. Зато футболистам выдали мяч», — цитирует РИА Новости Мельникова.

По его словам, полноценно тренироваться с мячом спортсмены не могут, но «чеканят и выполняют другие упражнения».

Он также рассказал, что на просьбу правозащитников устранить сырость сотрудники учреждения пообещали исправить ситуацию.

«Хочется отметить, что тренируются они по отдельности. В целом же жалоб на руководство учреждения и условия содержания не имеют», — подчеркнул он.

Ранее в Общественной наблюдательной комиссии сообщили, что футболисты начали заниматься в тренажёрном зале «Бутырки».

Подробнее о том, как Кокорин и Мамаев поддерживают форму в СИЗО, читайте в материале RT.

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