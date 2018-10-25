Кокорину и Мамаеву в СИЗО выдали мяч

Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, находящимся в СИЗО по делу о хулиганстве, выдали мяч для занятий в спортзале, заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

«У них сейчас появилась возможность заниматься в спортзале, которой они вовсю пользуются. Сам спортзал маленький, примерно 25 кв. м, и там очень сыро, фактически в некоторых местах капает вода. Зато футболистам выдали мяч», — цитирует РИА Новости Мельникова.

По его словам, полноценно тренироваться с мячом спортсмены не могут, но «чеканят и выполняют другие упражнения».

Он также рассказал, что на просьбу правозащитников устранить сырость сотрудники учреждения пообещали исправить ситуацию.

«Хочется отметить, что тренируются они по отдельности. В целом же жалоб на руководство учреждения и условия содержания не имеют», — подчеркнул он.

Ранее в Общественной наблюдательной комиссии сообщили, что футболисты начали заниматься в тренажёрном зале «Бутырки».

Подробнее о том, как Кокорин и Мамаев поддерживают форму в СИЗО, читайте в материале RT.