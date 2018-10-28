«Локомотив» разгромил «Енисей» в 12-м туре РПЛ
- fclm.ru
Встреча, прошедшая на красноярском стадионе «Центральный», завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
В составе железнодорожников отличились Алексей Миранчук, Мануэл Фернандеш и Антонио Эдер.
Таким образом, красно-зелёные набрали 21 очко и поднялись на второе место в РПЛ. «Енисей» продолжает замыкать турнирную таблицу с шестью очками.
В следующем матче «Локомотив» сыграет с тульским «Арсеналом», а «Енисей» — с махачкалинским «Анжи».
Ранее «Ростов» обыграл «Анжи» в матче 12-го тура РПЛ.