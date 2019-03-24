«Иногда ради результата необходимо убить игру»: экс-футболист Ба о победе Франции на ЧМ, преображении Погба и Дешаме

На примере национальной команды Бельгии по футболу можно увидеть, что зрелищная игра не всегда приводит к победам. Об этом заявил бывший полузащитник «Милана» Ибраим Ба. Спортсмен назвал ключевые факторы успеха французов на чемпионате мира в России, сказал, кто из футболистов трёхцветных внёс наибольший вклад в завоевание кубка и что общего между нынешним коллективом и сборной образца 1998 года.

«На поле перед тобой стоит выбор»

— Что стало определяющим фактором в финале чемпионата мира 2018 года?

— Ключевую роль сыграло физическое состояние футболистов. Если мы проследим путь французов и хорватов, то вторые провели на поле больше времени. Конечно, игра — это в первую очередь тактика. Необходимо понимать, что происходит. И подопечные Дидье Дешама сумели воспользоваться усталостью соперника. Но в итоге всё решил гол в исполнении Поля Погба.

— По мнению многих экспертов, Франция являлась одним из главных фаворитов мундиаля. Были ли вы в их числе?

— Честно говоря, нет. В стартовой встрече с Австралией французы показали не лучше выступление, и тренер сам это признавал. Затем произошли некоторые изменения, и они пошли на пользу. Команда стала больше обороняться и активнее действовать на контратаках. Именно это сыграло нам на руку.

— Можно ли говорить о том, что Килиан Мбаппе привёл сборную к золотым медалям?

— Мне кажется, что решающую роль для нас всегда играла полузащита. Поль Погба и Н’Голо Канте отработали очень хорошо. Конечно, у нас много футболистов высокого уровня, в том числе и Мбаппе. Но если бы полузащитник «Манчестер Юнайтед» не забил тот мяч, кто знает, что было бы.

— После полуфинала многие критиковали команду за слишком академичный футбол, который убивает всю творческую составляющую игры. Согласны ли вы с этой точкой зрения?

— Те, кто сам занимался футболом, знают, каково быть как на вершине, так и в самом низу. Иногда ты всё делаешь правильно и выигрываешь, а иногда ошибаешься и терпишь поражение. Ты выходишь на поле и перед тобой стоит выбор: победить или просто получить удовольствие. Да, Бельгия была более креативной, но сейчас мы говорим о Франции как о чемпионе мира. Остальное не имеет значения. В составе «красных дьяволов» хорошие спортсмены, но когда они последний раз завоёвывали хоть какой-то титул? Иногда ради результата необходимо убить игру.

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— В какой момент вы поняли, что Франция способна стать чемпионом?

— У нас с Хорватией были схожие пути. Мы также прошли Аргентину. И если бы Бенжамен Павар не забил мяч на 57-й минуте, всё было бы иначе. Тебе должно повезти, чтобы нужные игроки оказались на своих местах, потому голевой эпизод может возникнуть в любой момент. Именно поэтому так важна готовность каждого футболиста.

— Погба провёл не самый удачный сезон в «Манчестер Юнайтед», однако показал себя с лучшей стороны на чемпионате мира.

— Стоит понимать, что молодому атлету непросто в реалиях современного футбола. Сейчас многое поменялось. Мы видим игроков, которые хорошо зарабатывают, переходя из одного клуба в другой, а во время трансферов все только и говорят о ценах. Но Погба — особый случай. Он не сидел на скамейке в «Ювентусе», а затем присоединился к «Манчестер Юнайтед».

— С чем связано его преображение?

— В сборной ты выступаешь перед лицом всей нации. Дойдя до финала, Поль убедил себя и остальных в том, что сможет добиться успеха. Много раз можно было видеть, как он говорил товарищам по команде: «Ребята, настал наш час. Неважно, что произойдёт завтра, мы должны жить сегодняшним матчем».

— Случай с Погба, можно сказать, уникальный, ведь обычно футболисты ярко проявляют себя в клубах, но в игре за сборную смотрятся не так убедительно...

— Тебе дают шанс, и ты им пользуешься. Достаточно вспомнить того же Павара и Лукаса Эрнандеса. Оба защитника редко получали вызов от Дешама. Но на мундиале они заняли место в стартовом составе и выглядели невероятно.

— Справедливо ли говорить, что в финале сборная Франции не испытала серьёзных проблем?

— Нет. Нам повезло с пенальти, но всё это произошло уже после гола Ивана Перишича. Просто Хорватия была менее свежей.

«Молодёжь предпочитает оставаться дома»

— С последней победы сборной Франции на чемпионате мира прошло 20 лет. Вашей национальной команде действительно потребовалось столько времени, чтобы перестроиться?

— В 1998 году я не принимал участие в чемпионате мира. Но перед этим у нас была очень сплочённая команда. Мы получали удовольствие от того, что играли бок о бок, проводили много времени вместе. В следующие 20 лет у нас также было достаточно высококачественных футболистов, но лишь в России они вновь почувствовали это единение. Молодые спортсмены хорошо знают друг друга. Взаимное доверие — самое важное для сборной.

— В чём схожи две чемпионские команды?

— Если мы посмотрим на сборную образца 1998 года, то тогда большинство игроков выступали за пределами Франции. Они собирались вместе, и каждый привносил что-то своё, почерпнув это в чемпионатах Англии, Италии или Испании. Сейчас мы видим ту же картину. Это немаловажный фактор. И оба коллектива объединяет присутствие Дешама.

— Как изменилась французская молодёжь за последние годы?

— Можно сказать, что мне повезло. Я переехал из Сенегала в 1982 году и пошёл в школу. Но тогда у меня не было возможности заниматься спортом. Я играл в футбол на улицах, обычно это происходило рядом с проезжей частью. Сейчас родители не хотят постоянно думать о том, где находится их ребёнок, чтобы он подвергался опасности. Поэтому молодёжь предпочитает оставаться дома. В этом вся разница.

— Вы выступали за «Болтон Уондерерс», у которого сейчас дела идут не лучшим образом. Продолжаете следить за клубом?

— Да. Когда я перешёл туда в 2002 году, там выступали футболисты высокого уровня. Мы дошли до финала Кубка Англии, где уступили «Мидлсбро». Я действительно наслаждался этим временем.

— Что вас больше всего удивило в Англии?

— Меня шокировала одна вещь. В Италии ты должен приехать за день до матча и поселиться в гостинице. А в Туманном Альбионе если у тебя встреча в три часа дня, то в час все впервые собираются в раздевалке вне зависимости от того, кто соперник. Не думал, что такое возможно. Затем приходит тренер, все фокусируются, выходят на поле, отыгрывают 90 минут и расходятся. И постоянно играет музыка.

— На ваш взгляд, кто станет победителем Лиги чемпионов в 2019 году?

— Раньше я бы назвал «Ювентус». Но сейчас скажу, что это будет команда из Испании.