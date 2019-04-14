Фанаты «Динамо» устроили очередную акцию протеста против руководства клуба
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Как сообщает «Чемпионат», фанаты бело-голубых провели в тишине первые десять минут игры, после чего начали скандировать: «Мы хотим домой, на «Динамо».
Таким образом они в очередной раз выразили недовольство тем, что реконструированный стадион команды пока не готов к проведению матчей.
Реконструкция арены началась в 2008 году. В настоящее время газон на «ВТБ Арене» является непригодным для игр.
Ранее стало известно место проведения матча за Суперкубок России по футболу.