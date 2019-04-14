Фанаты «Динамо» устроили очередную акцию протеста против руководства клуба

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Болельщики московского «Динамо» во время матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» устроили очередную акцию протеста против руководства футбольного клуба.
Фанаты «Динамо» устроили очередную акцию протеста против руководства клуба
  • © fcdynamo.ru

Как сообщает «Чемпионат», фанаты бело-голубых провели в тишине первые десять минут игры, после чего начали скандировать: «Мы хотим домой, на «Динамо».

Таким образом они в очередной раз выразили недовольство тем, что реконструированный стадион команды пока не готов к проведению матчей. 

Реконструкция арены началась в 2008 году. В настоящее время газон на «ВТБ Арене» является непригодным для игр.

Ранее стало известно место проведения матча за Суперкубок России по футболу.

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