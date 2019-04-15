Отец Цоя высказался о граффити фанатов «Динамо» на стене памяти сына
- @fcdm_official / Instagram
«Можно ли назвать граффити фанатов «Динамо» на стене Цоя актом вандализма? Нет, наверное. Время пришло. Всё-таки прошло уже 30 лет, я уже отношусь к этому спокойно», — приводит слова отца музыканта «Чемпионат».
По его словам, стена уже не является таким сакральным местом, каким была раньше. Он отметил, что главное — это память самих людей.
«Мне не особо обидно, что стену закрасили. К тому же такие поползновения предпринимаются не впервые», — сказал Роберт Цой.
Напомним, что на стене Цоя появилась надпись «Перемен требуют наши сердца», которая является строчкой из песни группы «Кино». При этом буква «Д» была оформлена в стиле логотипа «Динамо».
Ранее фанаты «Динамо» устроили очередную акцию протеста против руководства клуба.