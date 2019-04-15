Отец Цоя высказался о граффити фанатов «Динамо» на стене памяти сына

Отец музыканта Виктора Цоя Роберт заявил, что не считает вандализмом акцию фанатов московского «Динамо», оставивших надпись на стене, посвящённой памяти его сына.

«Можно ли назвать граффити фанатов «Динамо» на стене Цоя актом вандализма? Нет, наверное. Время пришло. Всё-таки прошло уже 30 лет, я уже отношусь к этому спокойно», — приводит слова отца музыканта «Чемпионат».

По его словам, стена уже не является таким сакральным местом, каким была раньше. Он отметил, что главное — это память самих людей.

«Мне не особо обидно, что стену закрасили. К тому же такие поползновения предпринимаются не впервые», — сказал Роберт Цой.

Напомним, что на стене Цоя появилась надпись «Перемен требуют наши сердца», которая является строчкой из песни группы «Кино». При этом буква «Д» была оформлена в стиле логотипа «Динамо».

Ранее фанаты «Динамо» устроили очередную акцию протеста против руководства клуба.