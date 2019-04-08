«Рассматриваем альтернативу пиротехнике»: Прядкин о матче «Спартак» — ЦСКА, фаерах на стадионах и борьбе с нарушителями

Центральный матч 22-го тура национального чемпионата между «Спартаком» и ЦСКА прошёл на высоком уровне, однако большое количество пиротехнических средств и нецензурные выкрики с трибун расстроили руководство Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в интервью RT заявил президент РПЛ Сергей Прядкин. Он рассказал, какие шаги будут предприниматься для решения существующих проблем, а также пообещал найти альтернативные варианты проведения фанатских перформансов, не такие опасные, как применение пиротехники.

— В минувшие выходные вы посетили матч «Спартак» — ЦСКА. Поделитесь своими эмоциями от главного дерби страны.

— В первую очередь отмечу шикарную атмосферу, всё прошло на высочайшем уровне. Однако немного расстроило большое количество пиротехнических средств и различных взрывных устройств.

— А в остальном?

— Порадовала посещаемость, всё-таки встречи такого уровня всегда приятно смотреть при аншлаге. Подготовка к подобному матчу — это тоже важная часть столь значимого спортивного события. Не только для лиги как проводящей организации, но и для болельщиков. В итоге получилось отличное знаковое и антуражное событие.

— Игра соответствовала атмосфере?

— Команды были заряжены на победу. Отмечу самоотдачу, с которой коллективы Олега Кононова и Виктора Гончаренко действовали на поле. Лично мне игра понравилась.

— Вы сказали, что большое количество пиротехники вас расстроило. Об этой проблеме говорят не первый год, однако фальшфейеры по-прежнему появляются на трибунах российских стадионов. Есть ли шанс, что рано или поздно ситуация изменится?

— Конечно, данный вопрос актуален. При этом отмечу, что на протяжении нескольких сезонов статистика указывала на значительное снижение использования пиротехнических средств во время матчей РПЛ. Да, локально фаеры на трибунах мы видим, особенно на играх принципиальных соперников. Однако подобная ситуация складывается не только в России, но и во многих ведущих европейских чемпионатах, где пронос и использование пиротехники тоже запрещены.

— Как быть с нецензурной бранью?

— К сожалению, использование мата на трибунах увеличилось. Это совсем не красит наш футбол.

Разумеется, эмоции зашкаливают, но есть слова, которые просто недопустимо массово употреблять в присутствии женщин и детей. Мат сам по себе явление не самое приятное, но когда он ещё и агрессивный, это становится просто отвратительным.

— Эта проблема тоже возникла не сегодня. Какие шаги будут предприняты лигой?

— Разработан комплекс мер по борьбе с этими двумя проявлениями. Надо ужесточать наказание. Выявлять нарушителей с каждым днём всё проще — все клубы обеспечены необходимыми техническими средствами. Кроме того, мы вышли с предложением пересмотреть размер штрафов в сторону ощутимого увеличения.

— Уточните: вы о штрафах для клубов или речь идёт о персональной ответственности?

— Мы должны стремиться к регрессу наказания. Накладывая штраф на клуб, необходимо сделать так, чтобы далее он мог переложить взыскание непосредственно на нарушителя. Ведь бывают случаи, когда умышленное пренебрежение правилами поведения на стадионе является провокационным действием со стороны небольшой группы болельщиков, я бы даже сказал, псевдофанатов, а страдает потом клуб.

Так что нам предстоит совместно с РФС, органами правопорядка и государственной власти разработать меры, которые позволят решить этот вопрос. Кроме того, пора пересмотреть правила поведения на стадионе. Сейчас мы работаем по тому своду, который был принят в декабре 2013 года и скорректирован в 2014-м. Так что будем дорабатывать документы совместно с МВД.

— Вы говорите, что пиротехнику на стадионе пора искоренять, но ведь есть и те, кому она не мешает. Такое мнение высказывают даже футболисты, для которых подобные проявления являются лишь красивым атмосферным дополнением к важнейшим матчам.

— Не понимаю, какое удовольствие может быть от дыма, из-за которого не видно поля и нечем дышать. Но если говорить о пиротехнике как об элементе большого футбольного шоу, то скажу, что мы рассматриваем альтернативные варианты. С такой инициативой уже выступали некоторые фанатские объединения. Речь идёт о сухом льде, пищевых красках холи (гипоаллергенная органика. — RT) и других средствах. Но и здесь нужно тщательно разработать ряд мер, которые полностью будут отвечать всем стандартам безопасности.

— То есть лига частично принимает тот факт, что болельщикам нужны дополнительные средства для выражения эмоций?

— Есть цивилизованные формы боления, а есть такие, которые рано или поздно неминуемо приведут к не очень хорошим последствиям.

Да, отчасти я согласен с тем, что фанатские шоу — это определённая часть сценария футбола и праздник, но к их организации надо подходить аккуратно и с осторожностью.

— Не все болельщики смогли попасть на матч, притом что очень хотели. Не было у вас желания обратиться к руководству «Спартака» с просьбой перенести встречу в «Лужники»?

— Ажиотаж вокруг билетов могу подтвердить лично. Насчёт переноса в «Лужники» — надо чётко понимать, что такие решения может принимать лишь клуб — организатор матча. Это тонкий момент, ведь для активных фанатов домашний стадион — очень болезненная тема. Посмотрите, как болельщики реагируют на события вокруг своих арен.

— Вы говорите о фанатах «Динамо», которые негативно восприняли инициативу проведения матча за Суперкубок России на реконструированном стадионе?

— Ещё раз хочу отметить, что, по нашей совместной задумке с РФС, речь идёт не об официальном открытии арены, а о тестовой игре. Суперкубок — большое событие, которое позволит полностью оценить функционал нового стадиона, а вот открытие, безусловно, должно проходить при участии «Динамо» и его болельщиков.

— Думаете, фанаты «Спартака» и ЦСКА отреагировали бы так же, если бы столичное дерби перенесли в «Лужники»? В этом случае матч могли бы посетить почти вдвое больше зрителей, следовательно, доход от реализации тоже вырос бы.

— Я уже высказал своё мнение. Не думаю, что руководители наших клубов готовы жертвовать интересами своих поклонников ради экономической выгоды. Это моё мнение, такое же высказывают и большинство руководителей наших клубов.