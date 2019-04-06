Разные по содержанию таймы, ошибки «Спартака» и настрой ЦСКА: что происходило в московском дерби

ЦСКА на выезде обыграл «Спартак» в рамках 22-го тура чемпионата России по футболу. В первом тайме инициативой владели красно-белые, однако хозяева не реализовали свои моменты, а после перерыва пропустили дважды. Открыть счёт гостям удалось благодаря грубой ошибке Александра Селихова и Самуэля Жиго. Во втором тайме подопечные Олега Кононова так и не сумели найти «план Б».

Ошибки армейцев и спасения Акинфеева

В преддверии московского дерби болельщики и эксперты затруднялись определить фаворита противостояния, поскольку шансы обеих команд на успех смотрелись примерно одинаково. «Спартак» при Олеге Кононове одержал пять побед в семи матчах РПЛ и намеревался подняться в первую тройку и зону Лиги чемпионов.

ЦСКА же необходимо было реабилитироваться за обидную осечку в домашней игре прошлого тура с «Уфой», когда армейцы вели в счёте два мяча, но в концовке пропустили дважды и лишились важнейшей победы, а заодно и места в топ-3. И, забегая вперёд, эта осечка помогла красно-синим в дерби. Памятуя о событиях недельной давности, подопечные Виктора Гончаренко в концовке действовали максимально аккуратно и ничего не позволили сделать сопернику.

Между тем первый тайм остался за «Спартаком». Хозяева при поддержке родных трибун контролировали мяч большую часть времени и регулярно обнаруживали свободные зоны в обороне соперника. Быстрые выпады красно-белых смотрелись очень опасно, и защитники армейцев с ними зачастую не справлялись. Особенно уязвимо выглядел Родриго Бекао, который порой действовал не слишком уверенно. Молодой же Игорь Дивеев, проводящий лишь шестой матч в РПЛ в карьере, напротив, смотрелся достаточно надёжно.

У «Спартака» до перерыва регулярно проходили передачи за спину защитникам, и красно-белые именно за счёт этого создали два опаснейших момента. Сначала Зе Луиш не попал по мячу, находясь в метре от ворот, а затем Акинфеев спас ЦСКА после выхода один на один с Лоренсо Мельгарехо.

Во втором же тайме моментально сработал известный футбольный постулат «не забиваешь ты — забивают тебе». После мощного выноса Акинфеева от собственных ворот Самуэль Жиго с Александром Селиховым так до конца и не разобрались, кто должен быть первым на мяче, и попросту столкнулись. Мяч от головы защитника отлетел в штангу, а в последствии оказался в сетке.

Осечка хозяев и отсутствие «плана Б»

Данный эпизод во многом можно назвать случайным, однако по его итогам у болельщиков наверняка возникли вопросы к Олегу Кононову. Белорусский специалист рискнул и бросил в бой француза, который в последний раз выходил на поле в начале сентября, и этот шаг в результате себя не оправдал. Жиго в эпизоде с голом явно не хватило сыгранности с Селиховым, тем более, что они впервые вышли на поле вместе.

Но, пожалуй, наименее удачный матч в составе «Спартака» провёл Айртон. Кононов предпочёл бразильца Дмитрию Комбарову, но тот вчистую проиграл дуэль на фланге Марио Фернандесу. К тому же натурализованному игроку сборной в полуфланге регулярно помогал автор дубля Арнор Сигурдссон, а также Никола Влашич.

В результате именно Айртон оказался повинен во втором пропущенном мяче. Для начала он подарил его армейцам, затем легко позволил обыграть себя Фернандесу. Да и ставка на подключения новичка к атакам в целом себя не оправдала, так как у него в соперничестве с Фернандесом просто не было возможности думать о чужой половине поля. А Софьян Ханни, как и предполагалось, в обороне отрабатывал не лучшим образом.

По большому счёту не оказалось у «Спартака» и «плана Б». После двух пропущенных мячей Кононов бросил в бой Аяза Гулиева и Георгия Мелкадзе, но игра красно-белых носила по сути хаотичный характер. Игроки беспорядочно менялись позициями в надежде спасти команду, но извлечь пользу из этого не удалось. Так, Адриано в какой-то момент ушёл едва ли не в центральную зону. По большому счёту опасных моментов во втором тайме у хозяев не было.

Желание ЦСКА и предельный настрой

Что касается армейцев, то они выглядели более мотивированными и вынудили соперника сдаться. Памятуя об осечке в матче с «Уфой», подопечные Виктора Гончаренко понимали, что очередная неудача может стоить им места в тройке.

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Футболисты гостей вышли на поле максимально настроенными, что периодически даже выливалось в довольно рискованные подкаты, хотя при этом игра проходила в рамках допустимой жёсткости, и лишь пару раз на поле возникли небольшие стычки. Заводил подопечных и Гончаренко, который в какой-то момент едва не нарвался на удаление.

Во втором тайме гости сыграли практически образцово. Дважды в нужной точке оказывался Сигурдссон. Хороши в опорной зоне были Иван Обляков и Ахметов. Наконец, лучший бомбардир РПЛ Фёдор Чалов пусть и не забил, регулярно цеплялся за мячи возле чужой штрафной и снабжал передачами партнёров.

В оставшихся матчах ЦСКА ждут тяжелейшие встречи с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Зенитом». Вряд ли красно-синие готовы довольствоваться попаданием в пятёрку, хотя перед началом сезона им пророчили едва ли не борьбу за выживание.