Москва в погоне за Петербургом: «Спартак» принимает ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ

«Спартак» принимает ЦСКА в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Команды занимают соседние строчки в турнирной таблице и продолжают преследование лидирующего «Зенита». RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

РИА Новости

© Владимир Астапкович