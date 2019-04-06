Москва в погоне за Петербургом: «Спартак» принимает ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
-
06 апреля 2019
Мельгарехо пробил головой после подачи Глушакова справа, но это скорее получилась скидка на дальнюю штангу. Ушёл мяч за лицевую. (16')
-
Зе Луиш на правом фланге обыграл Бекао, но бразильца своевременно подстраховал Щенников. Угловой. (15')
-
Опасно! Зе Луиш после заброса из глубины едва не вышел с Акинфеевым один на один, но всё же не добрался до мяча! (14')
-
Хорошая затяжная атака получилась у ЦСКА, но до удара дело так и не дошло. Выстрел Облякова из-за пределов штрафной после скидки Чалова заблокировал защитник. (12')
-
Обляков выполнил подачу с корнера, Сигурдссон на ближнем углу вратарской выиграл верховое единоборство, но головой пробил совсем неточно. «Спартак» ответил быстрой атакой и подачей с левого фланга. Акинфеев забрал снаряд на дальней штанге. (11')
-
Чалов пробил из-за пределов штрафной и заработал угловой. (10')
-
Адриано в борьбе за мяч с соотечественником Бекао на левом фланге атаки нарушил правила. Что-то высказали друг другу бразильцы. (9')
-
У армейцев прошла передача в штрафную с левого фланга. Мало того, Фернандес выиграл воздух и скинул мяч партнёрам, но первым на снаряде оказался Жиго. (8')
-
А теперь Зе Луиш пытался разрезать оборону соперника передачей в штрафную на ход Адриано, но Бекао прочитал этот пас. (7')
-
МОМЕНТ у «Спартака»! Быстрая атака прошла у красно-белых, Адриано развернулся в штрафной и низом покатил мяч под удар Ханни. Софьян сходу пробил не слишком сильно низом в ближний угол. Акинфеев на месте. (6')