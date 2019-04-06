Москва в погоне за Петербургом: «Спартак» принимает ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ

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Борислав Головин
«Спартак» принимает ЦСКА в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Команды занимают соседние строчки в турнирной таблице и продолжают преследование лидирующего «Зенита». RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Москва в погоне за Петербургом: «Спартак» принимает ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович
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  • 06 апреля 2019

    Мельгарехо пробил головой после подачи Глушакова справа, но это скорее получилась скидка на дальнюю штангу. Ушёл мяч за лицевую. (16')

  • Зе Луиш на правом фланге обыграл Бекао, но бразильца своевременно подстраховал Щенников. Угловой. (15')

  • Опасно! Зе Луиш после заброса из глубины едва не вышел с Акинфеевым один на один, но всё же не добрался до мяча! (14')

  • Хорошая затяжная атака получилась у ЦСКА, но до удара дело так и не дошло. Выстрел Облякова из-за пределов штрафной после скидки Чалова заблокировал защитник. (12')

  • Обляков выполнил подачу с корнера, Сигурдссон на ближнем углу вратарской выиграл верховое единоборство, но головой пробил совсем неточно. «Спартак» ответил быстрой атакой и подачей с левого фланга. Акинфеев забрал снаряд на дальней штанге. (11') 

  • Чалов пробил из-за пределов штрафной и заработал угловой. (10')

  • Адриано в борьбе за мяч с соотечественником Бекао на левом фланге атаки нарушил правила. Что-то высказали друг другу бразильцы. (9')

  • У армейцев прошла передача в штрафную с левого фланга. Мало того, Фернандес выиграл воздух и скинул мяч партнёрам, но первым на снаряде оказался Жиго. (8')

  • А теперь Зе Луиш пытался разрезать оборону соперника передачей в штрафную на ход Адриано, но Бекао прочитал этот пас. (7')

  • МОМЕНТ у «Спартака»! Быстрая атака прошла у красно-белых, Адриано развернулся в штрафной и низом покатил мяч под удар Ханни. Софьян сходу пробил не слишком сильно низом в ближний угол. Акинфеев на месте. (6')

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