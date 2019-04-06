«ЦСКА сильнее «Спартака» в позиционной атаке»: Гаджиев о важности дерби, обещаниях Кононова и таланте Чалова

«Спартак» и ЦСКА равны по силам, однако в позиционной атаке армейцы смотрятся предпочтительнее. Об этом в интервью RT заявил заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев. Специалист также рассказал, к какому противостоянию постепенно переходит статус главного дерби страны, выразил мнение о переносе важных игр РПЛ на стадион «Лужники» и оценил игру форварда армейцев Фёдора Чалова.

«У красно-белых сложный календарь»

— По сути, в 22-м туре «Спартак» в последний раз в сезоне встретится с топ-клубом РПЛ. Означает ли это, что в случае победы подопечные Олега Кононова станут явными фаворитами в борьбе за медали?

— Я бы не стал так говорить. На своём поле «Ростов» и «Оренбург» не менее опасны, чем тот же ЦСКА. Победа в дерби совсем не означает, что «Спартаку» уже обеспечены медали. Безусловно, набранные в этом туре очки очки могут ощутимо сказаться на расстановке сил в концовке сезона, но называть их самыми важными мы не будем. У красно-белых совсем не простой календарь.

— Что касается ЦСКА, то им предстоят гостевые встречи с «Зенитом», «Краснодаром» и «Локомотивом»...

— Для армейцев встреча с железнодорожниками не является полностью выездной. Здесь статус хозяина поля играет большую роль скорее для болельщиков, чем для команды. Матч в своём городе не так сложен, как тот, которому предшествует долгий перелёт. Что касается остальных соперников, у красно-синих они более именитые. Но говорить, что армейцам будет сложнее, чем «Спартаку», всё же не берусь.

— У вас не складывается ощущение, что с точки зрения интереса к матчу противостояние «Спартака» с «Зенитом» постепенно становится главным футбольным событием страны, оттесняя при этом историческое российское дерби?

— Отчасти. Здесь большую роль играет аудитория «Зенита». Говорят, есть даже некая статистика, указывающая на то, что именно команда из Санкт-Петербурга сейчас является самой популярной в стране... Конечно, с этим я не согласен, но отрицать тот факт, что «Зенит» идёт со «Спартаком» как минимум вровень, бессмысленно. Вот отсюда и появляется ажиотаж и принципиальность матча: встречаются две самые популярные команды России.

— И тем не менее, все билеты на матч «Спартака» и ЦСКА давно проданы. Может, стоит проводить подобные игры в «Лужниках»?

— Это очень сложный вопрос с огромным количеством тонких нюансов. В том числе и экономических. Да, осенью Евгений Гинер принял абсолютно правильное решение, когда отправил свою команду играть матчи Лиги чемпионов на главную арену страны. Но сейчас мы говорим о внутреннем чемпионате, где необходимо соблюдать некий этикет. Всё-таки у команд есть свои, родные стадионы, к которым привыкли болельщики, где всё привычно и адаптировано. Однозначного ответа на этот вопрос я найти пока не могу. Нужно взвешивать финансовые аспекты и психологическую составляющую вопроса и только после этого принимать какое-то решение.

«Кононов требует выполнять сложные технические действия в стрессовых игровых ситуациях»

— После назначения на должность главного тренера «Спартака» Олег Кононов заявил, что для построения команды ему необходимо четыре месяца. Заявленный срок прошёл, а красно-белые по-прежнему в поисках своего лучшего футбола...

— Начнём с того, что команда весьма убедительно выступает в чемпионате, если смотреть по промежуточным результатам. Судя по проценту набранных очков, результат у Кононова есть. Что касается качества, то тут нет однозначной оценки. Кому-то нравится одна игровая модель, другим — иная.

— Лично вам нравится тот футбол, в который играет «Спартак» при Кононове?

— Я не хочу давать подобную характеристику. Лучше отмечу тот факт, что для преображения игры сложно отмерить какой-то конкретный срок. И потом, что означает перестройка «Спартака»? Разве до Кононова его тренировали какие-то низкокачественнее специалисты? Нет!

— Как опытному специалисту, вам наверняка видны самые насущные проблемы красно-белых?

— Кононов требует выполнять сложные технические действия в стрессовых игровых ситуациях. Ставит перед командой задачу оставлять за собой контроль мяча, принимая непростые решения. То есть в тех моментах, где футболист или вся команда могли бы сыграть не так изящно, зато эффективно, тренерский штаб ждёт исполнения поставленной цели. Думаю именно из-за этого у «Спартака» бывает брак у собственных ворот.

— А если рассуждать о зрелищности футбола?

— Тут всё зависит от мастерства футболистов. К примеру, Лионель Месси всегда будет поражать своими выступлениями. Это не зависит от того, какой специалист руководит его командой. Если у спортсмена хорошо работает голова и есть чёткое понимание игрового рисунка — он будет действовать хорошо, несмотря ни на что.

— В «Спартаке» и ЦСКА такие мастера есть?

— Да. У армейцев себя здорово проявляет средняя линия, составленная из молодых игроков. Кроме того, выделю Фёдора Чалова. Он импонирует мне тем, как верно и обдуманно принимает решения. Толковый парень, отлично ориентируется в чужой штрафной.

— Что скажете о «Спартаке»?

— Наиболее ярко смотрятся Роман Зобнин, Георгий Джикия и Луис Адриано. Хорош и Зе Луиш. В отличие от бразильца он не такой пластичный и координированный, но всегда может совершить быстрый рывок и обыграть соперника на «втором этаже». Но здесь я выделил группу тех, кто качественно действует именно в сложных ситуациях.

— При Кононове «Спартак» забил всего два мяча в результате позиционных атак. Не стоит ли хозяевам поля, учитывая этот факт, умышленно позволить сопернику действовать первым номером?

— Конечно, эти цифры убедительны, но разговоры об этом не всегда имеют под собой почву. Думаю, это больше журналистский штамп, чем объективный критерий оценки успешности той или иной команды. Как тренер скажу вам, что большинство голов — следствие контратакующих выпадов. Хотя иногда многие мои коллеги явно перегибают, смещая акцент в сторону одного из аспектов. Я же уверен в обратном — коллектив должен уметь играть по-разному и перестраиваться по ходу матча в зависимости от того, что предлагает соперник.

— Как в таком случае «Спартаку» противостоять ЦСКА?

— Красно-белые часто начинают очень агрессивно и активно, но совсем не факт, что команда Виктора Гончаренко позволит хозяевам поля сделать это. В целом, силы команд практически равны, так что главную роль в исходе дерби сыграет фактор подготовки. Кто лучше проведёт анализ и разбор соперника, успеет восстановиться морально и физически — тот и отпразднует успех.

— Что скажете о сильных и слабых сторонах обеих команд?

— «Спартак» опасен при игре на контрвыпадах, ЦСКА смотрится предпочтительнее и интереснее в позиционной атаке. Так или иначе, жду очень интересный и насыщенный событиями матч.

— В преддверии дерби в общую группу «Спартака» вернулись Роман Зобнин, Михаил Игнатов и Фернандо. Стоит ли Олегу Кононову выпускать их в столь важном матче и идти на эксперименты, передвигая Зобнина на правый фланг?

— Про Игнатова ничего не скажу, а вот Роман имеет отличные шансы сыграть в стартовом составе. Во-первых, он действительно один из ключевых игроков «Спартака», а во-вторых, поможет тренеру избежать проблем с соблюдением лимита.

«Болельщикам стоит забывать о своих обидах на Глушакова»

— Не могу не спросить вас о ситуации, которая сложилась вокруг Дениса Глушакова. Его конфликт с частью болельщиков «Спартака» так и не утихает, при этом фанаты обвиняют капитана в том, что он не выкладывается на поле.

— Давно знаю Дениса, был знаком ещё с его дядей. Могу с уверенностью сказать, что он совершенно точно не хотел стать героем подобных разговоров. Но в жизни так часто бывает. В силу различных факторов, действия одного человека задевают за живое других. Сейчас каждое действие Глушакова некоторой частью общества будет воспринято негативно.

— Неужели из этой ситуации нет выхода?

— В своей тренерской работе я всегда руководствовался правилом: интересы команды всегда важнее личных амбиций. Неважно, будь то звезда, генеральный директор или главный тренер. «Спартак» — это не просто клуб, а команда с традициями. Не зря же её называют «народной».

— Что вы имеете в виду?

— Общие интересы надо поставить выше всего, в том числе и мнений о Глушакове. Хотя бы на время болельщикам стоит забыть о своих обидах, ведь Денис приносит команде пользу и успешно работает на её благо.

— То есть вы работой Глушакова на поле удовлетворены?

— Вполне. Он забил хороший, качественный мяч «Ахмату» и лично мне видно, как он в каждом матче старается играть на максимуме своих возможностей. Конечно, он ошибается, но покажите мне человека, который никогда этого не делал. Не берусь обсуждать ту ситуации, что сложилась у него с Массимо Каррерой, возможно конфликт действительно был, но ведь сейчас в команде всё спокойно. Болельщикам «Спартака» скажу одно: лично я твёрдо уверен в том, что мир спасёт не красота, а человеческая доброта.

— Некоторые фанаты требуют лишить Глушакова статуса капитана...

— Болельщики не понимают, что такими действиями и призывами они лишь усугубляют ситуацию внутри команды.

— При этом они считают, что новым лидером «Спартака» должен стать Георгий Джикия. Молодой защитник способен справиться с такой ответственностью?

— Капитану всегда нужно играть с холодной головой и контролировать свои эмоции, а вот Георгию не всегда просто держать в узде свой темперамент. Хотя в его действиях всегда преобладает разум. Но дело в другом.

— В чём?

— Глушакова выбирала команда. Хорошо зная Джикию и его гражданскую позицию, смело заверю, что он легко откажется от всех статусов в пользу благоприятной атмосферы в коллективе.