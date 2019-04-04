Андрей Федун: я не понимаю, почему вдруг Глушаков стал врагом для всех

Короткая ссылка
Член совета директоров московского «Спартака» Андрей Федун высказал мнение об отношении фанатов к полузащитнику и капитану команды Денису Глушакову.
Андрей Федун: я не понимаю, почему вдруг Глушаков стал врагом для всех
  • РИА Новости

«Я не понимаю того, что происходит: почему вдруг Денис стал врагом для всех? Скорее всего, он поссорился с теми, кто управляет теневой стороной футбола. Это единственное, что приходит в голову. Дальше у Глушакова начались проблемы. Другого объяснения такого остервенелого желания уничтожить человека, который принял большое участие в завоевании чемпионства в 2017 году, у меня нет. Да, Глушаков сейчас играет не так ярко, как в том сезоне, но почему к человеку развилась такая запредельная личная неприязнь?.. Объяснение без учёта каких-то внешних факторов найти невозможно. Кто-то же должен внушить такую идею фанатам», — приводит слова Федуна «Спорт-Экпресс».

Конфликт между хавбеком и фанатами возник осенью 2018 года после отставки итальянского специалиста Массимо Карреры, отправившего Глушакова в дублирующий состав, и возвращения игрока в основу. Футболист регулярно подвергался жёсткой критике со стороны фанатов команды прямо во время матчей. Некоторые болельщики требовали выгнать его из «Спартака».

Ранее Рауль Рианчо назвал ошибкой своё решение вернуть Глушакова в основу «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить