Андрей Федун: я не понимаю, почему вдруг Глушаков стал врагом для всех

Член совета директоров московского «Спартака» Андрей Федун высказал мнение об отношении фанатов к полузащитнику и капитану команды Денису Глушакову.

«Я не понимаю того, что происходит: почему вдруг Денис стал врагом для всех? Скорее всего, он поссорился с теми, кто управляет теневой стороной футбола. Это единственное, что приходит в голову. Дальше у Глушакова начались проблемы. Другого объяснения такого остервенелого желания уничтожить человека, который принял большое участие в завоевании чемпионства в 2017 году, у меня нет. Да, Глушаков сейчас играет не так ярко, как в том сезоне, но почему к человеку развилась такая запредельная личная неприязнь?.. Объяснение без учёта каких-то внешних факторов найти невозможно. Кто-то же должен внушить такую идею фанатам», — приводит слова Федуна «Спорт-Экпресс».

Конфликт между хавбеком и фанатами возник осенью 2018 года после отставки итальянского специалиста Массимо Карреры, отправившего Глушакова в дублирующий состав, и возвращения игрока в основу. Футболист регулярно подвергался жёсткой критике со стороны фанатов команды прямо во время матчей. Некоторые болельщики требовали выгнать его из «Спартака».

Ранее Рауль Рианчо назвал ошибкой своё решение вернуть Глушакова в основу «Спартака».