Рианчо назвал ошибкой своё решение вернуть Глушакова в основу «Спартака»

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал своё решение вернуть в основной состав полузащитника и капитана команды Дениса Глушакова.

«Глушаков был важной фигурой, капитаном «Спартака», вызывался в сборную. Конкурентоспособный игрок, с характером победителя, но не более того, не определяющий. Допустил ли я ошибку, вернув Глушакова в первую команду? Да, я так думаю. Если бы я думал только о себе, то оставил бы его во второй команде. Но я пытался помочь «Спартаку» и, возможно, пожертвовал желаниями фанатов», — приводит слова Рианчо «Чемпионат» со ссылкой на эфир программы Futbol Bajo Cero.

Глушаков, а также защитник Андрей Ещенко были выведены из основного состава «Спартака», после того как поставили лайки под постом актёра Дмитрия Назарова в социальной сети Instagram, в котором он выступил с критикой предшественника Рианчо — Массимо Карреры.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали появление в Москве баннеров против Глушакова.