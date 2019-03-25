В «Спартаке» прокомментировали появление в Москве баннеров против Глушакова

Член совета директоров московского «Спартака» Андрей Федун прокомментировал ситуацию с появлением в столице баннеров, направленных против полузащитника и капитана команды Дениса Глушакова.

«Лучше этими акциями они не делают. Это точно. Можно делать хорошо, можно плохо, и они делают плохо. Эффект на клуб? Какой эффект могут иметь действия людей, которые преследуют непонятно что?» — приводит слова Федуна Sport24.

Он отметил, что задача болельщиков — это ходить на стадион и поддерживать команду.

«Ну, если нравится вам игрок, то кричите, что он хороший, если нет — что плохой, что плохо играет. А так изводить кого-то… Видимо, кому-то это надо. Найти бы кому», — добавил член совета директоров клуба.

Ранее сообщалось, что возле офисов спонсоров «Спартака» в Москве появились баннеры против Глушакова.