Ловчев рассказал, за какой срок Кононов сможет поставить игру в «Спартаке»

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев прокомментировал слова главного тренера «Спартака» Олега Кононова о том, что он сможет поставить игру в московской команде.

«Сейчас вспоминают слова тренера, что за четыре месяца он поставит игру. Конечно, за такие сроки это невозможно. Нужен год», — написал Ловчев на своей странице в Facebook.

По его словам, примерно столько времени потребовалось испанцу Хосепу Гвардиоле, чтобы поставить игру немецкой «Баварии» и английскому «Манчестер Сити». Он также отметил, что в этих коллективах собраны «большие мастера», в то время как у «Спартака» средние игроки.

Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд подверг критике вратаря команды Александра Селихова за пропущенный мяч в матче 21-го тура РПЛ с «Ахматом».