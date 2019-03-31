Рейнгольд раскритиковал Селихова за пропущенный мяч в матче с «Ахматом»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд подверг критике вратаря команды Александра Селихова за пропущенный мяч в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

«Александра Селихова в этом матче посетили разгильдяйство и безответственность. Да, он выручал, но он один гол себе привёз. Пропущенный мяч — его вина. Зачем он выбивал мяч в гущу игроков?» — приводит слова эксперта «Советский спорт».

Он также вспомнил момент, когда Селихов сыграл неудачно на выходе, и футболист «Ахмата» мог его перекинуть. По мнению Рейнгольда, главный тренер «Спартака» Олег Кононов должен провести профилактическую беседу с голкипером.

«Тренерский штаб валяет дурака. Почему Кононов не даёт напутствие игрокам, которые выходят на замену? Почему это делает его помощник? Для меня неприемлемо, когда установку даёт второй или третий тренер», — сказал Рейнгольд.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Спартака».

Ранее Рейнгольд заявил, что «Спартак» победил «Ахмат» за счёт характера, а не мастерства.