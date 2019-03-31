Рейнгольд раскритиковал Селихова за пропущенный мяч в матче с «Ахматом»

Короткая ссылка
Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд подверг критике вратаря команды Александра Селихова за пропущенный мяч в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
Рейнгольд раскритиковал Селихова за пропущенный мяч в матче с «Ахматом»
  • @fcsm_official
  • Twitter

«Александра Селихова в этом матче посетили разгильдяйство и безответственность. Да, он выручал, но он один гол себе привёз. Пропущенный мяч — его вина. Зачем он выбивал мяч в гущу игроков?» — приводит слова эксперта «Советский спорт».

Он также вспомнил момент, когда Селихов сыграл неудачно на выходе, и футболист «Ахмата» мог его перекинуть. По мнению Рейнгольда, главный тренер «Спартака» Олег Кононов должен провести профилактическую беседу с голкипером.

«Тренерский штаб валяет дурака. Почему Кононов не даёт напутствие игрокам, которые выходят на замену? Почему это делает его помощник? Для меня неприемлемо, когда установку даёт второй или третий тренер», — сказал Рейнгольд.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Спартака».

Ранее Рейнгольд заявил, что «Спартак» победил «Ахмат» за счёт характера, а не мастерства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить