Рейнгольд: «Спартак» победил «Ахмат» за счёт характера, а не мастерства

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал победу команды над грозненским «Ахматом» в выездном матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» взял три очка, с чем я его поздравляю, но играл очень неровно. Выиграли на характере, а не на мастерстве. В некоторых моментах «Спартак» показывал достойный футбол. Второй мяч забили идеально. Так и должны играть центральные нападающие. Луис Адриано и Зе Луиш забили чудо-гол. За характер можно футболистов похвалить», — цитирует эксперта «Советский спорт».

Он также похвалил капитана красно-белых Дениса Глушакова и выразил недоумение в связи с тем, что фанаты команды призывают убрать хавбека из коллектива.

«Он им забил классный гол, который, может, признают лучшим в сезоне. Советую ему не обращать внимания на лжеболельщиков и лжеспартаковцев», — сказал Рейнгольд.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Спартака».

Ранее Олег Кононов заявил, что матч «Спартака» с «Ахматом» получился нервным.