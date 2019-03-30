Кононов заявил, что матч «Спартака» с «Ахматом» получился нервным

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу своих подопечных над грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кононов заявил, что матч «Спартака» с «Ахматом» получился нервным
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«У нас все игры эмоциональные, эта тоже не исключение. В Грозном всегда болеют громко, гонят свою команду вперёд. Поэтому мы ожидали, что будет непросто. Матч получился нервным с обеих сторон», — приводит слова Кононова «Матч ТВ».

Он отметил, что его подопечные допускали как технические, так и позиционные ошибки, а также объяснил, с чем, по его мнению, они связаны.

«Ошибки были связаны с чрезмерным волнением. Будем учиться их исправлять и больше не повторять. Довольны тем, что выиграли и набрали три очка», — добавил специалист.

«Спартак» на выезде обыграл «Ахмат» со счётом 3:1 и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов высказал мнение, что ошибка арбитра могла повлиять на исход матча со «Спартаком».

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