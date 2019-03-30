Тренер «Ахмата» считает, что ошибка арбитра могла повлиять на исход матча со «Спартаком»

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Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал поражение своих подопечных от московского «Спартака» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тренер «Ахмата» считает, что ошибка арбитра могла повлиять на исход матча со «Спартаком»
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

«Мне не в чем упрекнуть свою команду, потому что они делали всё возможное. Вроде бы давление было неплохое, но, к сожалению, вот этот эпизод поменял всю игру: я видел, что судья бежал к защитнику спартаковцев наказывать его жёлтой карточкой, но, увидев, что она для него станет второй, дал паузу», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Он отметил, что этот эпизод стал ключевым, поскольку его команда и вдесятером владела преимуществом на поле.

«Наверное, это тот момент, когда ошибка может повлиять на исход матча», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что дубль Луиса Адриано помог «Спартаку» обыграть «Ахмат» в матче РПЛ.

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