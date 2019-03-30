Тренер «Ахмата» считает, что ошибка арбитра могла повлиять на исход матча со «Спартаком»
- © Саид Царнаев
- РИА Новости
«Мне не в чем упрекнуть свою команду, потому что они делали всё возможное. Вроде бы давление было неплохое, но, к сожалению, вот этот эпизод поменял всю игру: я видел, что судья бежал к защитнику спартаковцев наказывать его жёлтой карточкой, но, увидев, что она для него станет второй, дал паузу», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».
Он отметил, что этот эпизод стал ключевым, поскольку его команда и вдесятером владела преимуществом на поле.
«Наверное, это тот момент, когда ошибка может повлиять на исход матча», — добавил тренер.
Ранее сообщалось, что дубль Луиса Адриано помог «Спартаку» обыграть «Ахмат» в матче РПЛ.