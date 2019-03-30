Дубль Адриано помог «Спартаку» обыграть «Ахмат» в матче РПЛ

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Московский «Спартак» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дубль Адриано помог «Спартаку» обыграть «Ахмат» в матче РПЛ
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Грозном на «Ахмат Арене», завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу «Спартаку» принесли два гола Луиса Адриано, забившего на 7-й (с пенальти) и 68-й минутах, и мяч Дениса Глушакова на 93-й минуте.

В составе «Ахмата» отличился Беким Балай. Команда из Грозного осталась в меньшинстве на 63-й минуте, после того как вторую жёлтую карточку по ходу матча получил Андрей Семёнов, первое нарушение которого привело к назначению пенальти в первом тайме.

«Спартак» набрал 36 очков и поднялся на третье место, опередив «Краснодар» и ЦСКА, которым ещё предстоит провести матчи 21-го тура. «Ахмат» с 27 очками остался девятым.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл «Динамо» и поднялся на второе место в РПЛ.

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