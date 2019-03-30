«Локомотив» обыграл «Динамо» и поднялся на второе место в РПЛ

Московский «Локомотив» одержал победу над столичным «Динамо» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая на стадионе «Арена Химки», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола в матче стал Антон Миранчук, на 64-й минуте реализовавший пенальти, назначенный за фол на Владиславе Игнатьеве.

«Локомотив» набрал 38 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, опередив ЦСКА, которому ещё предстоит провести матч 21-го тура. «Динамо» с 23 очками осталось на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что фанаты «Динамо» повторили акцию протеста против руководства клуба.