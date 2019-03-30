Фанаты «Динамо» повторили акцию протеста против руководства клуба

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Болельщики московского «Динамо» на матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом» устроили очередную акцию протеста против руководства футбольного клуба.
Фанаты «Динамо» повторили акцию протеста против руководства клуба
  • © fcdynamo.ru

Фанаты бело-голубых провели в тишине первые 10 минут игры, вывесив баннер с надписью: «10 минут тишины — 10 лет ожиданий».

То же самое болельщики сделали ранее, во время матча 19-го тура со «Спартаком». Таким образом они выразили недовольство по поводу неготовности реконструированного стадиона команды. 

Реконструкция арены началась в 2008 году. На данный момент газон на «ВТБ Арене» является непригодным.

Ранее в «Динамо» рассказали, когда газон на новом стадионе будет готов принимать матчи.

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