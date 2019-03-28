В «Динамо» рассказали, когда газон на новом стадионе будет готов принимать матчи

Генеральный директор управляющей компании «Динамо» Андрей Лунтовский рассказал, когда газон на новом стадионе футбольного клуба будет готов принимать матчи.

По словам Лунтовского, которые передаёт ТАСС, в конце марта — начале апреля будет произведён демонтаж нынешнего газона, а затем засеян новый.

Он отметил, что таким образом новое поле может быть готово к матчам уже к маю.

Первый матч на новой арене должен был состояться 10 марта в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком», однако из за неготовности поля игра была перенесена.

Ранее сообщалось, что «Динамо» сыграет матч 21-го тура РПЛ с «Локомотивом» на стадионе «Арена Химки».