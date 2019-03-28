В «Динамо» рассказали, когда газон на новом стадионе будет готов принимать матчи

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Генеральный директор управляющей компании «Динамо» Андрей Лунтовский рассказал, когда газон на новом стадионе футбольного клуба будет готов принимать матчи.
В «Динамо» рассказали, когда газон на новом стадионе будет готов принимать матчи
  • РИА Новости

По словам Лунтовского, которые передаёт ТАСС, в конце марта — начале апреля будет произведён демонтаж нынешнего газона, а затем засеян новый.

Он отметил, что таким образом новое поле может быть готово к матчам уже к маю.

Первый матч на новой арене должен был состояться 10 марта в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком», однако из за неготовности поля игра была перенесена.

Ранее сообщалось, что «Динамо» сыграет матч 21-го тура РПЛ с «Локомотивом» на стадионе «Арена Химки».

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